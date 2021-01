Gabriel DiFloid – Die Geschichte eines Jungen, der die Freiheit suchte

Gabriel DiFloid wurde als einziger Sohn eines Paares in die Sekte Bliss Liberty hineingeboren. Immerhin hatte er das richtige Geschlecht, denn Frauen sind in dieser Sekte eigentlich nur die Besitztümer ihrer Männer, Sklaven, die ohne Männer nicht leben können. Doch mit dem Geschlecht hörte sein Glück auch auf, denn ein Leben in der Sekte ist alles andere als angenehm. Die Sekte setzte sich als ihr Ziel, eigenes Denken und Empathie durch Gehorsamkeit und Emotionslosigkeit auszutauschen. Für Entscheidungen stehen nur wenige Optionen zur Verfügung: Schlagen oder geschlagen werden? Fügen oder Fliehen? Überleben oder Sterben? Gabriel erzählt in diesem Buch von seinem Kampf um die Freiheit, so ungefiltert, erschreckend und grausam, dass man als Leser nicht wegschauen und hinnehmen kann, was in der Welt passiert.

Die Lebensgeschichte, die den Lesern in „Gabriel DiFloid“ von L. Francis Skar vorgestellt wird, fordert nicht nur Tränen, sie verlangt gelebt zu werden. Die packende und erschütternde Erzählung macht die Leser auf das oft grausame Leben in Sekten aufmerksam und enthüllt, wie die Mitglieder dieser Sekten meist so sehr konditioniert sind, dass sie nicht einmal bemerken, dass das, was sie tun, vollkommen falsch ist.

Die Autorin L. Francis Skar ist eine junge Frau (geboren im Jahr 2000) aus München, die es sich in ihrer Freizeit zum Ziel macht, Gedichte und Bücher zu schreiben, um Menschen zu berühren und denen, die sich darauf einlassen, einen Einblick in ihre Fantasie und Kreativität zu gewähren.

„Gabriel DiFloid" von L. Francis Skar ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15317-2 zu bestellen.

