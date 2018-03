START » Posts tagged with » freiheit

„Schluss mit dem bösen Gott“ – Rolf Börlins Sachbuch ruft zur Emanzipation Die Autorin Bronnie Ware zeigt in ihrem lesenswerten Buch: „5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen“, wie Menschen oft kurz vor ihrem Tod erkennen, dass sie eigentlich ganz anders hätten leben wollen. Warum haben sie es nicht getan? Es sind enge Vorstellungen und innere Zwänge, die sie daran gehindert haben, ihr Leben zu ändern, die […]

Müssen wir Europäer sein oder dürfen wir die sein, die wir sind? – ein Plädoyer für Selbstbestimmung in Europa Der Streit um Katalonien ist ein europäisches Problem, das laut „Müssen wir Europäer sein oder dürfen wir die sein, die wir sind?“ mehr als nur eine Frage aufwirft. Otto W. Bringer beschäftigt sich darin vor allem mit der Frage, welche Bedeutung der einzelne Mensch in einer Welt, in der alles globalisiert und digitalisiert wird, noch […] Weiterlesen …

Rolf Börlin: „Schluss mit dem bösen Gott“. Sachbuch zeigt den Weg aus der Enge in die Freiheit. Ein Jahr ist es her, seit das Buch: „Schluss mit dem bösen Gott. Aus der Enge in die Freiheit“ erschienen ist. Es ist ein Buch, das mich, den Autor, selbst immer überrascht, wenn ich wieder einmal darin lese. Ich, als Person, habe es in Anführungszeichen nicht selbst geschrieben, es ist das Kind meines Herzens. Im […] Weiterlesen …

Agenda 2011-2012: Zukunftsszenario – neue Autoritäten die alles versprechen Lehrte, 02.01.2017 Man nehme sich die Krim und die Ostukraine, macht Syrien platt, ruft nach Modernisierung von Atomwaffen, will Palästinenser ihr Land wegnehmen, wobei gerade erst ein erlogener Krieg im Irak beendet wurde. So nebenbei werden noch Flüchtlinge in gefährdete Krisengebiete zurückgeschickt. Ist das noch menschlich, christlich, Freiheit und Toleranz? Deutschland hat 2 Weltkriege verloren […] Weiterlesen …

Auswandern – Immer mehr Deutsche kehren ihrer Heimat den Rücken Für alle, die einen neuen Start in ein neues Leben suchen, hat der internationale Absicherungsexperte Dr. Erwin Annau einen Ort geschaffen, in dem die Uhren anders ticken – El Paraiso Verde, das Grüne Paradies im Herzen Südamerikas – Paraguay. El Paraiso Verde liegt im Süden Paraguays, einem christlich geprägten Land mit und einer seit Jahrzehnten […] Weiterlesen …

Vorstellung der Neuerscheinung des Buches „Grenzenlos Lieben – Frei Leben“ „Menschen wollen geliebt werden. Die ungestillte tiefe Sehnsucht danach führt leider oft zu Begrenzungen unserer Handlungen und Ersatzbefriedigungen, die auch Leid verursachen. Nur wer wahrhaftig liebt, kann auch geliebt werden. Also stärken wir unsere Liebesfähigkeit, statt um Anerkennung zu buhlen und uns dafür zu verbiegen, manchmal sogar bis zur Selbstverleugnung. Die Zeit ist reif, das […] Weiterlesen …

Schluss mit dem bösen Gott – Sachbuch zeigt, wie wir uns vom inneren Kritiker befreien Wir leben in einer verstandesgläubigen Zeit. Allein vom Verstand Hilfe zu erwarten, ist aber eine Illusion, weil der Verstand nur ein Computer ist, der wie alle Computer softwaregesteuert ist. Was der Verstand liefern kann, sind nur von den Eingaben abhängige, folgelogische, „errechnete“ Daten, und nicht mehr. Wenn wir uns also ausschließlich vom Verstand leiten lassen, […] Weiterlesen …

Das Herz im Koffer „Die Zukunft unserer Welt liegt allein in unserer Hand. Wir selbst können Vorbilder sein, um anderen eine Vorstellung von einer besseren Welt zu geben“, plädiert sie dafür, Liebe als politische Aufgabe zu verstehen: „Liebe ist allwissend und allumfassend. Wir ehren einander, indem wir uns lieben“, so Genc-Charpantidis, die von sich sagt, den Glauben im Herzen […] Weiterlesen …

Schluss mit dem bösen Gott – Sachbuch enthüllt das wahre Temperament Gottes „Schluss mit dem bösen Gott – Aus der Enge in die Freiheit“ von Rolf Börlin wagt es, den Glauben, dass Gott im Grunde genommen ziemlich böse und angsteinflößend ist, anzugreifen und das Gegenteil zu behaupten: Gott ist eigentlich ganz nett und will nur das Beste für die Menschen. Rolf Börlin skizziert in „Schluss mit dem […] Weiterlesen …

Die Zeit ist reif – ein gewagter Denkanstoß über die Fesseln der Religion „Die Zeit ist reif!“ von Uwe Rolf Schnepf widmet sich religiösen Texten und Fragestellungen von einem kritischen Standpunkt aus. Ist Religion wirklich die Lösung für unsere Probleme? Warum befinden sich in religiösen Texten so viele Widersprüche? Wie schaffen es religiöse Führer die Gedanken und Ideen von anderen Menschen so zu verformen, dass sie diesen Führern […] Weiterlesen …