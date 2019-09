Gauland: Die CSU ist auf den grünen Mainstream eingeschwenkt

Zur Aussage des CSU-Politikers Manfred Weber,

Schwarz-Grün sei ein Zukunftsmodell, sowie zur Ankündigung von

Innenminister Horst Seehofer, Deutschland werde künftig ein Viertel

der von privaten Schiffen nach Europa gebrachten

Mittelmeerflüchtlinge aufnehmen, teilt der Vorsitzende der

AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alexander Gauland, mit:

“Die CSU rückt jetzt endgültig von allem ab, was sie je vertreten

hat. Früher war die CSU das Korrektiv für die immer weiter nach links

rückende CDU und der Garant für eine bürgerlich-konservative Politik.

Doch nun will die CSU uns Schwarz-Grün als Zukunftsprojekt verkaufen

und vollzieht in der Migrationspolitik einen Kurswechsel.

Statt für einen effektiven Schutz der deutschen Grenzen und die

konsequente Abschiebung abgelehnter Asylbewerber zu sorgen, bereitet

Innenminister Horst Seehofer mit der Ankündigung, Deutschland werde

künftig ein Viertel der per Schiff nach Europa kommenden Einwanderer

aufnehmen, den Boden für die nächste Flüchtlingswelle.

Damit ist die CSU voll und ganz auf den grünen Mainstream

eingeschwenkt. Die CSU ist nicht mehr die Partei von Franz Josef

Strauß.”

