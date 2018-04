Gedeon Burkhard überreicht Sabine Aurélia Pröbstl den Victress Of The Year Award!

„Diese Frau ist ein echtes Juwel, sie macht mit ihrer positiven Energie vielen anderen Betroffenen Mut. Dafür bekam Ex-Ballerina Sabine Pröbstl (29) jetzt den Victress of the Year Award für führende Frauen in Berlin verliehen! Damit steht die junge Unternehmerin, der im Januar an der Uniklinik Münster der rechte Unterschenkel amputiert werden musste, in einer Reihe mit Powerfrauen wie Schauspielerin Veronica Ferres oder Designerin Jette Joop.“, zitiert die Bild Zeitung.

Ein starker Preis für Deutschlands Vorzeigefrauen

Sabine Aurélia wurde mit dem Victress of the Year Award gewürdigt, präsentiert von der Deutschen Bahn, Ute Möbus CFO. Die ausgebildete Balletttänzerin und studierte Betriebswirtschaftlerin verantwortete, bereits im Alter von 21 Jahren, das Innovationsmanagement der A1 Telekom Austria AG und veröffentlichte daraufhin mehrere Business-Bücher. 2014 starb ihre Mutter an Krebs. Ihr zu Ehren gründete sie das Unternehmen Red Saphir Group welches sie bis heute Leitet. Gestartet als Parfumlabel stellt Red Saphir heute vor allem Lava und Kristallschmuck her. Zwei Jahre später erkrankte sie selber an Krebs und verlor deswegen, durch eine Amputation, ihr rechtes Bein.

„Wir ehren heute eine wahrlich außergewöhnliche Frau!“, so Gedeon Burkhard in seiner bewegenden Laudatio.

Sabine Aurélia nahm den Victress of the Year Award stellvertretend für alle Frauen entgegen, die gegen Krebs und für das Leben kämpfen.

„Hinfallen ist okay, doch Ihr müsst wieder aufstehen!“, sprach Sabine Aurélia in Ihrer emotionalen Rede. „Ich möchte allen Frauen da draußen sagen: Geht raus, traut Euch was, traut Euch Unternehmen zu gründen und für das zu kämpfen, das Ihr gerne tut!“.

Das Publikum weinte und es gab, zum ersten Mal in der Geschichte der Victress Awards, 5 Minuten Standing Ovations.

Unter den Gratulanten waren unter anderem: Wolfgang Bahro, Gedeon Burkhard, Heidi Hetzer, Cherno Jobatey und viele mehr.

Sie möchten Sabine Aurélia bei Ihrem Kampf gegen den Krebs unterstützen?

Spenden können Sie an das angegebene Spendenkonto tätigen:

Deutsche Bank

Kto.Inh.: Sabine Pröbstl

IBAN: DE43300700240752831800

BIC: DEUTDEDBDUE

Verwendungszweck: Chemotherapie für Sabine Aurelia

Sabine Aurélias Unternehmen: www.redsaphir.com