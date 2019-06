Gefährliche Langeweile: „Bore-Out“ im Job (FOTO)

– Welche Folgen hat chronische Unterforderung?– Wie erkenne ich Bore-Out?– Was kann ich tun?

Stifte sortieren, Kaffee kochen, die kränkelnde Büropalme retten –

und noch immer keine sinnvolle Aufgabe in Sicht. Aus Unterforderung

wechselt fast jeder Dritte Arbeitnehmer den Job. Was die Wenigsten

wissen: Erkrankungen durch chronische Unterforderung und Langeweile

am Arbeitsplatz nennt man Bore-Out-Syndrom. Aber was genau ist das,

wie erkenne ich es und wie kann ich mich schon im Vorfeld schützen?

Die Versicherungsexperten der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG)

klären auf.

Nur mal schlecht drauf oder ernsthaft krank?

Es gibt Tage, da ist im Büro tote Hose. Grund für einen Bore-Out

ist das noch lange nicht. Gemeint ist damit vielmehr eine

langfristige Unterforderung, oft begleitet von dem Gefühl fehlender

Wertschätzung oder Desinteresse am Job. Hält dieser Zustand an, endet

dies nicht selten in einer Depression. Für die Diagnose besonders

schwierig: Erkrankte zeigen dieselben Symptome wie bei einem

Burn-Out: Sie sind müde, antriebslos oder gereizt. Auch körperliche

Beschwerden wie chronische Magen- oder Rückenschmerzen sind möglich.

Diagnose Bore-Out – und jetzt?

Aus Scham kaschieren Arbeitnehmer ihr Nichtstun häufig mit

gespielter Überlastung, statt dem Vorgesetzten reinen Wein

einzuschenken. Besteht der Verdacht auf eine sogenannte

Erschöpfungsdepression, ist zunächst der Hausarzt der richtige

Ansprechpartner. Er stellt eine Diagnose und unterstützt bei weiteren

Schritten. Aber wie sieht es finanziell aus? Im Falle einer

Krankschreibung erhält ein Arbeitnehmer in den ersten sechs Wochen

das reguläre Gehalt weiter. Danach springt bei gesetzlich

Versicherten die Krankenkasse mit dem Krankengeld ein. Dieses ist

jedoch geringer als der gewohnte Betrag – in der Regel 70 Prozent des

Bruttoverdienstes, maximal 90 Prozent des Nettogehalts.

Was ist, wenn nichts mehr geht?

Ist der Betroffene über einen längeren Zeitraum arbeitsunfähig,

greift die Berufsunfähigkeitsversicherung – sofern vorhanden.

„Voraussetzung ist, dass der Job aufgrund von Krankheit oder Unfall

zu mindestens 50 Prozent für Minimum sechs Monate nicht mehr ausgeübt

werden kann“, so die DVAG-Experten. Das Prinzip der Versicherung ist

einfach: Wird ein Arbeitnehmer berufsunfähig, bekommt er für die

Ausfalldauer monatlich eine vorher festgelegte Rente ausgezahlt. So

werden Einkommensverluste ausgeglichen und eventuelle finanzielle

Risiken vorgebeugt. Auch der Abschluss eines Krankentagegeldes kann

bei Verdiensteinbußen durch Krankheiten stützen. Trotzdem: Einmal

Stifte sortieren ist ok – doch wer sich langanhaltend im Job

langweilt, sollte aktiv werden. „Augen zu und durch“ ist hier keine

Lösung.

Bye, bye Bore-Out: 6 Schritte gegen Langeweile am Arbeitsplatz

1. Kontrolle: Protokollieren, was an täglicher Arbeit anfällt

2. Reden: Ein offenes Gespräch mit dem Chef führen

3. Eigeninitiative: Aktiv neue Aufgabenfelder suchen und vorschlagen

4. Kreativ-Lösungen: Stunden reduzieren kann eine Alternative sein

5. Hobbys: Ausgleich schaffen, z. B. mit Sport

6. Letzte Konsequenz: Manchmal hilft nur ein Jobwechsel

