Gegenreden – …zur politisch-korrekten Einheitsmeinung im postdemokratischen System Merkel

Die meisten Texte schickte Kaiser an die Redaktion der Tageszeitung “Rhein-Zeitung” in Koblenz, deren Abonnent er von 2015 bis 2019 war. In dieser Zeit verfolgte er dort die Berichterstattung sowie Kommentare zu Themen aus den Ressorts Politik und Gesellschaft kritisch. Da er häufig eine abweichende Meinung vertrat, setzte er die Redaktion in Form von Leserbriefen darüber in Kenntnis.

Die meisten seiner Texte wurden bisher nicht veröffentlicht, sodass er sich nun entschieden hat, dies selbst zu übernehmen. Inhaltlich prangert der Autor vor allem die seiner Ansicht nach unkritische, verschleiernde, lückenhafte und unwahre Berichterstattung der Printmedien an. Als besonders fragwürdig empfindet Kaiser die Tatsache, dass das regierungsamtliche Handeln gelobt und nicht hinterfragt wird.

Karl Eugen Kaiser, Jahrgang 1952, war während seiner beruflichen Laufbahn als Bankkaufmann tätig. Er selbst bezeichnet sich als Patriot und Widerstandskämpfer. Seit dem Ende seiner Erwerbstätigkeit betrachtet er mit Sorge diverse wirtschaftliche und politische Fehlentwicklungen in Deutschland. Dies bringt er direkt und engagiert zum Ausdruck. So beteiligt er sich an Demonstrationen und bezieht aktiv in den sozialen Medien und in der Presse Stellung.

