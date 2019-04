Gehalt, Erfolg, Karriere: Von nix kommt nix / Umfrage zeigt: Privat mit Biss, fehlt Frauen im Job oft das Selbstbewusstsein

Ungleiche Bezahlung, mangelnde Gleichberechtigung

am Arbeitsplatz, mehr Männer in Führungspositionen als Frauen – bei

diesen Schlagzeilen erhitzen sich zurecht regelmäßig die Gemüter.

Monster, das bekannte Online-Karriereportal, wollte den Gründen für

diese Ungleichheit auf die Spur kommen und befragte 1.000

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland nach ihrem

Verhalten*. So sollte unter anderem die Frage beantwortet werden, ob

die Unterschiede zwischen den Geschlechtern einzig und allein eine

Konsequenz der seit je her männerdominierten Berufswelt sind, oder ob

auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Die Ergebnisse der Umfrage

zeigen, dass Frauen – und zwar auch die, die privat sehr kommunikativ

sind – es im Beruf versäumen, aktiv ihre Wünsche einzufordern. Männer

hingegen sind da deutlich selbstbewusster.

Im Privaten redet es sich leicht über Erfolge und Geld

Die 500 Frauen und 500 Männer stellten sich einer ganzen Reihe von

Fragen zu ihrem beruflichen und privaten Umgang mit Geld, Erfolg und

Glück. Den Beginn macht die Frage nach ihren persönlichen Erfolgen.

Berichten sie Freunden und der Familie gerne von privaten

Errungenschaften wie sportlichen Leistungen in einem Marathon oder

der Vollendung eines Bildes? Die Frauen liegen hier klar vorne. Gut

44 Prozent können nicht an sich halten und teilen ihre privaten

Erfolge gerne mit. Bei den Männern sind es lediglich 33 Prozent.

Neben der reinen Freude darüber, die eigene Leistung mit geliebten

Menschen zu teilen, steht für einige Befragte aber noch ein weiterer

Aspekt im Vordergrund: ein wenig anzugeben. Hier nehmen sich Frauen

und Männer fast nichts. Gut 17 Prozent der Frauen und 16 Prozent der

Männer sehen für sich eine Motivation darin, mit ihren Leistungen ein

wenig zu prahlen.

In punkto Geld stellt sich Frau nicht an und spricht frei von der

Leber weg – zumindest im Privaten. 62 Prozent der Frauen reden gerne

über Geld, während es bei den Männern nur 58 Prozent sind. Das alles

sind beste Voraussetzungen dafür, damit Frau sich auch im beruflichen

Kontext nicht die Butter vom Brot nehmen lässt und selbstbewusst das

einfordert, was ihr zusteht. Aber weit gefehlt. Was Frauen im

Privaten völlig selbstverständlich beherrschen, insgesamt besser als

die Männer, scheinen sie im Beruf wieder zu vergessen.

Die weibliche Ambivalenz

Besonders beim Thema Gehalt sind die Befragten häufig unzufrieden,

was sich in einem Gespräch mit dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin

leicht adressieren ließe. Immerhin sagen 34 Prozent der Männer und

gut 40 Prozent der Frauen, dass sie schon gerne etwas mehr Gehalt

hätten. Neun Prozent der Frauen und sieben Prozent der Männer sind

sogar sehr unzufrieden und erwarten wesentlich mehr Geld, als sie

momentan erhalten. Besonders die Frauen haben also allen Grund in die

nächste Gehaltsverhandlung einzusteigen, da sie in Summe noch

unzufriedener sind als ihre männlichen Kollegen. In Realität verhält

es sich allerdings genau andersherum: Elf Prozent der Frauen trauen

sich überhaupt nicht nach mehr Geld zu fragen, aus Angst vor einer

Zurückweisung. Auf der männlichen Seite teilen nur acht Prozent diese

Angst.

Wer noch nicht an dieser ersten Hürde scheitert und tatsächlich um

einen Termin mit dem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin bittet, hat da

schon bessere Karten. Doch auch hier sind die Frauen längst nicht so

selbstbewusst, wie im Privaten. 14 Prozent der Männer lassen sich

selbst nach gut vorgetragenen Argumenten ihrerseits mit weniger

Gehalt abspeisen, als sie es eigentlich gefordert hatten. Bei den

Frauen sind es 18 Prozent. Harte Verhandlungen sind in diesem Bereich

wohl eher etwas für die Männer. 15 Prozent von ihnen lassen sich

nicht so einfach abspeisen und stehen entschlossen für ihre

Forderungen ein. Nur elf Prozent der Frauen trauen sich dieses

Verhalten zu.

„Wenn man diese Zahlen sieht, lässt das eine klare

Schlussfolgerung zu“, erklärt Sylvia Edmands, Geschäftsführerin DACH

bei Monster. „Man muss wissen, was man wert ist und darf nicht

hoffen, dass es ohne Verhandlung einfach mehr Geld gibt! Hier haben

die Männer deutlich mehr Mut und tragen Wünsche offensiver vor:

Höchste Zeit für Frauen, ihre starke Stimme einzusetzen. Wer im

Privaten selbstbewusst auftritt, hat keinen Grund, es im Job anders

zu machen.“

*Online Umfrage unter 1000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

(500 weiblich, 500 männlich; zwischen 18 und 60 Jahren); durchgeführt

von der Toluna Germany GmbH im Zeitraum 4.-11. März 2019

Über Monster Deutschland

Monster, www.monster.de, ist eines der bekanntesten privaten

Online-Karriereportale in Deutschland mit einem umfassenden Service-

und Informationsangebot rund um Beruf und Karriere. Seit über 20

Jahren unterstützt Monster weltweit Arbeitnehmer bei der Suche nach

dem richtigen Job und Arbeitgeber bei der Suche nach den besten

Talenten. Heute agiert Monster in über 40 Ländern und bietet

umfassende, hochwertige Lösungen rund um Jobsuche, Karriereplanung,

Rekrutierung und Talentmanagement. Als Pionier treibt Monster die

Branchenentwicklung durch die Nutzung fortschrittlichster

Technologien im Bereich Digital, Social und Mobile kontinuierlich

voran. Firmensitz der Monster Worldwide Deutschland GmbH ist

Eschborn. Die Monster Worldwide Deutschland GmbH ist ein

Tochterunternehmen der Monster Worldwide Inc. mit Sitz in Weston,

Massachusetts. Um mehr über monster.de zu erfahren, besuchen Sie die

Website https://www.monster.de

Informationen über Monster Worldwide, Inc., finden Sie unter

https://www.monster.com/about/

Deutsche Presseinformationen finden Sie unter

http://info.monster.de

Pressekontakt:

Julia Bellinghausen

Oseon GmbH & Co.KG

+49 69-25 73 80 22-20

monster@oseon.com

Original-Content von: Monster Worldwide Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell