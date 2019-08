Gehalts-Ranking: In diesen Jobs verdienen IT-Spezialisten besonders gut

IT-Fachkräfte sind aktuell so gefragt wie nie

zuvor. Megatrends wie die Digitalisierung und die Automatisierung

lassen die Nachfrage von Unternehmen nach diesen Experten weiter

steigen. So wurden im ersten Halbjahr 2019 41 Prozent mehr offene

Stellen in IT-Berufen ausgeschrieben, als das noch vor fünf Jahren

der Fall war. Das geht aus dem StepStone Fachkräfteatlas hervor, für

den die Online-Jobplattform seit 2012 auf Basis von rund zwei

Millionen Stellenanzeigen monatlich analysiert. Besonders viele

IT-Fachkräfte werden aktuell in Hamburg, Berlin und Hessen gesucht.

Auch in Bayern (65.300 Euro) und Baden-Württemberg (65.600 Euro), die

besonders hohe Gehälter zahlen, ist die Nachfrage hoch. Die folgende

Auswertung zeigt die Gehälter in den acht häufigsten IT-Berufen.

Platz 1: IT Manager/in

Es ist keine große Überraschung, dass Führungskräfte auch in

IT-Berufen das höchste Gehalt bekommen. IT-Manager verdienen

durchschnittlich 81.200 Euro brutto im Jahr. Je nach Führungsebene

und Personalverantwortung können sie ihr Gehalt nochmal deutlich

steigern. In der unteren Managementebene, zum Beispiel als

Teamleiter, erhalten sie im Schnitt ein Jahresbruttogehalt in Höhe

von 72.400 Euro. Als Abteilungsleiter sind 16 Prozent mehr Gehalt

drin. Das Durchschnittsgehalt in IT-Berufen liegt bei 61.800 Euro

brutto im Jahr, was rund 31 Prozent weniger ist als IT-Manager im

Schnitt verdienen.

Platz 2: Software-Architekt/in

Software-Architekten folgen im Gehalt-Ranking direkt auf ihre

Kollegen mit Personalverantwortung. Mit 77.400 Euro im Jahr bekommen

Software-Architekten 25 Prozent mehr aufs Konto als der Durchschnitt.

Frankfurt am Main bietet hier einen äußerst attraktiven Standort. In

der hessischen Metropole werden die höchsten Gehälter (73.900 Euro)

für IT-Spezialisten unter den deutschen Städten gezahlt. Darauf

folgen Darmstadt, München, Erlangen und Stuttgart.

Platz 3: SAP-Inhouse-Consultant

SAP-Consultants, die in einem Unternehmen angestellt sind,

verdienen mehr als ihre Kollegen in der Beratung (siehe Platz 8).

SAP-Inhouse-Consultants verzeichnen ein jährliches Bruttogehalt von

73.400 Euro. Insbesondere die Berufserfahrung zahlt sich aus –

SAP-Inhouse-Consultants mit mehr als elf Jahren Berufserfahrung

verdienen rund 37 Prozent mehr als ein Consultant mit max. drei

Jahren Berufserfahrung.

Platz 4: Senior Software Engineer

Sie entwickeln, arbeiten agil und beherrschen mehrere

Programmiersprachen. All diese Qualifikationen werden auch

entsprechend entlohnt. Ein Senior Software Engineer verdient im Jahr

rund 72.000 Euro.

Platz 5: Senior Developer

Auch bei den Senior Developern zeichnet sich ein ähnliches Bild

ab. Sie liegen mit 71.700 Euro Bruttojahresgehalt fast 16 Prozent

über dem durchschnittlichen IT-Einkommen. Neben der Berufserfahrung

hat auch die akademische Ausbildung einen Einfluss auf das Gehalt.

Akademiker in IT-Berufen bekommen 23 Prozent mehr Geld als ihre

nicht-studierten Kollegen. Hier ist die Waage tatsächlich fast

ausgeglichen: 44 Prozent der IT-Fachkräfte hat einen

Hochschulabschluss, 56 Prozent haben nicht studiert.

Platz 6: IT-Projektmanager/in

IT-Projektmanager sind in vielen Bereichen und Branchen

einsetzbar. Sie bekommen mit 71.600 Euro nur geringfügig weniger als

die Senior Developer-Kollegen. Zu den Branchen, in denen

IT-Fachkräfte am besten verdienen können, gehören die Chemie- und

Erdölverarbeitende Industrie, Banken, Pharma und Versicherungen. In

all diesen Brachen liegt der Verdienst über 70.000 Euro brutto im

Jahr.

Platz 7: Application Manager

Application Manager verdienen im Jahr rund 67.500 Euro brutto.

Damit liegt ihr Gehalt 9 Prozent über dem Durchschnittsgehalt von

IT-Spezialisten. In Konzernen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern ist das

meiste Gehalt drin. Hier verdienen die IT-Fachkräfte ganze 24 Prozent

mehr als in kleinen und mittleren Unternehmen, die nur bis zu 500

Mitarbeiter beschäftigen.

Platz 8: SAP-Berater/in

SAP-Berater fallen hinter ihren Inhouse-Consultant-Kollegen etwas

ab. Die Berater bekommen etwa 11 Prozent weniger, liegen mit einem

Jahresbruttogehalt von 65.200 Euro aber trotzdem noch über dem

allgemeinen Durchschnitt in IT-Berufen. Auch die Berufserfahrung hat

einen Einfluss auf die Höhe des Gehalts. Während ein Junior

SAP-Berater mit weniger als drei Jahren Berufserfahrung im Schnitt

rund 51.500 Euro brutto im Jahr bekommt, erhält ein Senior

SAP-Berater mit mehr als elf Jahren Berufserfahrung rund 76.400 Euro

brutto im Jahr.

IT-Gehälter im Vergleich:

IT-Manager: 81.200 Euro

Software-Architekt/in: 77.400 Euro

SAP-Inhouse-Consultant: 73.500 Euro

Senior Software Engineer: 72.000 Euro

Senior Developer: 71.700 Euro

IT-Projektmanager/in: 71.600 Euro

Application Manager: 67.600 Euro

SAP-Berater/in: 65.300 Euro

In der vorliegenden Presseinformation wurden die Gehaltszahlen

zugunsten der besseren Lesbarkeit gerundet.

Die StepStone Gehaltszahlen

Alle Gehaltsdaten sind in Euro angegeben. Sämtliche Gehaltszahlen

beziehen sich auf das Durchschnitts-Bruttojahresgehalt inklusive

Boni, Provisionen, Prämien etc.

Über den StepStone Gehaltsplaner

Die Online-Jobplattform StepStone bietet neben dem jährlichen

StepStone Gehaltsreport für Fach- und Führungskräfte weitere Services

zum Thema Gehalt. Dazu gehört auch der StepStone Gehaltsplaner, für

den Jobexperten und Marktforscher einen Algorithmus entwickelt haben,

der auf Basis der wichtigsten Gehaltstreiber (z. B. Branche,

Tätigkeit, Erfahrung) eine sehr genaue Prognose der persönlichen

Gehaltshöhe liefert. Weitere Informationen unter:

www.stepstone.de/gehaltsplaner

Über StepStone

Mit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. StepStone

beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter und betreibt neben

www.stepstone.de Online-Jobplattformen in weiteren Ländern. Das 1996

gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.

Pressekontakt:

StepStone Presseteam

Telefon: 0211/93493-5731/-5529

E-Mail: presse@stepstone.de

www.stepstone.de

Original-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell