Gehaltszuwachs in Deutschland liegt 2020 bei 3,0 Prozent – Langjährige reale Wachstumsrate in China viermal so hoch (FOTO)

In 2020 liegt der nominale Gehaltszuwachs in Deutschland bei3,0 Prozent, das inflationsbereinigte Plus beläuft sich auf 1,3 Prozent. DieInflationsrate fällt in 2020 mit 1,7 Prozent etwas höher aus als in 2019 mit 1,5Prozent. Die höchsten nominalen Steigerungsraten in 2020 verzeichnen mit jeweils3,0 Prozent die Branchen High-Tech und Life Sciences, gefolgt von der chemischenIndustrie mit 2,9 Prozent, der Konsumgüterbranche mit 2,8 Prozent und demAutomotive-Sektor mit 2,7 Prozent. Dies sind die Ergebnisse der weltweitenVergütungsstudien, für die Mercer branchenübergreifend die Entwicklung der Löhneund Gehälter untersucht. Basis der Studie ist die globale Vergütungsdatenbankvon Mercer, die Daten von 15 Millionen Stelleninhabern aus mehr als 25.000Organisationen umfasst.

“Vor dem Hintergrund der jüngsten Tarifabschlüsse in der

chemisch-pharmazeutischen Industrie sowie den aktuellen Herausforderungen

beispielsweise in der deutschen Automobilindustrie werden die tatsächlichen

Grundgehaltssteigerungen für einzelne Bereiche wohl eher niedriger ausfallen und

andere Komponenten wie zusätzliche Urlaubstage oder Langzeitkonten eine größere

Rolle spielen”, erklärt Thomas Gruhle, Vergütungsexperte bei Mercer in

Deutschland. “Insgesamt wird die Investitionsbereitschaft der deutschen

Unternehmen durch internationale Handelskonflikte, den Brexit und die politische

Konstellation in Deutschland gedämpft. Dies bedeutet, dass die Unternehmen auch

bei den Personalausgaben vorsichtiger sind, was sich in den stabilen

Gehaltssteigerungen von etwa 3,0 Prozent zeigt”, so Gruhle weiter.

Die Gehaltsentwicklungen für unterschiedliche Mitarbeitergruppen bleiben in

deutschen Unternehmen in 2020 stabil. Für Executives und Manager liegt die

Steigerung bei 3,0 Prozent, bei Fachkräften steigen die Löhne und Gehälter

ebenfalls um 3,0 Prozent. 90 Prozent der Unternehmen planen Gehaltserhöhungen

anhand der individuellen Leistung ihrer Mitarbeiter, die Performance der

Organisation spielt zu 57 Prozent eine Rolle. Die Dauer der

Unternehmenszugehörigkeit hat hingegen nur zu 3,0 Prozent Einfluss auf die

Gehaltsentwicklung der Mitarbeiter.

Im Zeitraum von 2012 bis 2019 liegt der durchschnittliche nominale

Gehaltszuwachs in Deutschland bei 24 Prozent, der reale Gehaltszuwachs bei

lediglich 11 Prozent. Damit bleibt Deutschland hinter den Wachstumsraten von

Ländern wie China deutlich zurück. In China ist in diesem Zeitraum eine

durchschnittliche nominale Gehaltssteigerung von 73 Prozent und ein reales

Wachstum von 45 Prozent zu verzeichnen. Auch die USA liegen mit einem nominalen

Gehaltswachstum von durchschnittlich 26 Prozent leicht vor Deutschland, das

reale Wachstum beläuft sich aber ebenfalls auf 11 Prozent.

“Globale Trends wie die –Gig Economy–, die digitale Transformation,

Entgelttransparenz und Lohngerechtigkeit gehören auch für deutsche Unternehmen

zu den größten Herausforderungen”, erklärt Gruhle. “In den Bereichen Engineering

& Science, Sales & Marketing sowie im Technologiesektor sind Mitarbeiter

besonders schwierig zu rekrutieren und an die Organisation zu binden.

Entscheidend für die Unternehmen ist es daher, die Vergütungsstruktur so

anzupassen, dass sie wettbewerbsfähig ist und sowohl den Mitarbeitern als auch

den Unternehmen eine entsprechende Flexibilität bietet”, so Gruhle weiter. Zudem

muss man laut Gruhle beachten, dass es trotz einer durchschnittlich geplanten

Erhöhung von etwa 3,0 Prozent durchaus Mitarbeitergruppen gibt, in denen

aufgrund der geringen Verfügbarkeit von Spezialisten deutlich höhere

Gehaltssteigerungen festzustellen sind.

Durchschnittlicher realer Gehaltszuwachs in Osteuropa mit 1,2 Prozent etwas

höher als in Westeuropa

In Osteuropa werden für Russland in 2020 Gehaltssteigerungen von 7,0 Prozent

prognostiziert, das inflationsbereinigte Plus bei Löhnen und Gehältern beläuft

sich auf 3,5 Prozent. In Polen gibt es in 2020 keine Gehaltszuwächse, da sowohl

die nominale Steigerungsrate als auch die Inflationsrate bei 3,5 Prozent liegen.

In der Türkei bleibt den Menschen aufgrund der hohen Inflationsrate von 12,6

Prozent nur 3,4 Prozent mehr Gehalt im Portemonnaie.

Im Vergleich mit den osteuropäischen Ländern sind die Inflationsraten in

Westeuropa deutlich niedriger. Die Steigerungsraten beim realen Gehaltszuwachs

fallen moderat aus: Italien verzeichnet 1,5 Prozent, Spanien und die Schweiz 1,4

Prozent, Deutschland 1,3 Prozent. Mitarbeiter in Frankreich erhalten real 1,2

Prozent mehr Gehalt. In Großbritannien und den Niederlanden sind es 1,1 Prozent

und in Österreich 0,9 Prozent.

Gehaltsentwicklungen im internationalen Vergleich

In Asien ist eine durchschnittliche Inflationsrate von 3,5 Prozent zu

verzeichnen sowie eine reale Zuwachsrate bei Löhnen und Gehältern von 2,6

Prozent. In Nord- und Südamerika bleibt der reale Gehaltszuwachs mit

durchschnittlich 0,9 Prozent weit hinter dem Wert für Asien zurück, die

Inflationsrate liegt mit 5,0 Prozent höher als in Asien.

In der Region Naher Osten und Afrika ist für 2020 bei den realen

Gehaltsentwicklungen ein Minuswachstum von 1,0 Prozent zu verzeichnen. Der Grund

hierfür: In einigen Ländern dieser Region (zu diesen Ländern gehören

beispielsweise Angola, Demokratische Republik Kongo, Äthiopien, Nigeria, Yemen

und Zimbabwe) ist die Inflationsrate in den vergangenen drei Jahren höher als

die nominalen Gehaltssteigerungen.

“Durch Faktoren wie den Handelsstreit zwischen USA und China sowie die unklare

Situation in Großbritannien wird die internationale wirtschaftliche Entwicklung

negativ beeinflusst”, kommentiert Gruhle. “Auch das Wirtschaftswachstum in China

hat sich in 2019 deutlich abgeschwächt. Weitere globale Unsicherheitsfaktoren

sind der Nahost-Konflikt, volatile Ölpreise sowie beispielsweise die andauernden

Proteste in Hongkong”, so Gruhle.

Die Entwicklung der Gehälter in Europa bleibt trotz der globalen Einflüsse

weiterhin weitgehend stabil. “Für Westeuropa wird in 2020 ein durchschnittlicher

realer Gehaltszuwachs von 1,1 Prozent prognostiziert, in Mittel- und Osteuropa

liegt dieser Wert mit 1,2 Prozent etwas höher”, betont Gruhle. “Insgesamt ist

die Entwicklung in Europa beständig, allerdings zeigen Regionen wie Asien mit

einem inflationsbereinigten Plus von 2,6 Prozent deutlich mehr Dynamik, wenn

auch geringer als im Vorjahr.”

Einen Link zum Download der Infografik finden Sie unter http://ots.de/cGKEMT.

