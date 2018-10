Geht voll ab: DASA-Ausstellung „Stop and Go“ zu Mobilität (FOTO)

Neue Wege gehen können Gäste der DASA Arbeitswelt Ausstellung ab26. Oktober. „Stop and Go“ ist ein bunter Erlebnisparcours zu allem,was uns täglich bewegt. Die DASA hat eine Art Spielfeld aufgebaut,auf dem die DASA-Besucher an KreuzungspunktenMobilitätsentscheidungen treffen. So wie eben jeden Tag. Sieschlüpfen dabei in verschiedene Rollen. Mal nehmen sie diePerspektive des motorisierten Verkehrsteilnehmers ein, mal die desFußgängers. Die Ausstellung gibt inspirierende Einsichten in Busseund Bahnen, mitten ins Auto, auf Fahrräder und natürlich zu Fuß. Siezeigt: Wir haben die Wahl. Und über allem steht die Frage nach derZukunft der Mobilität.

Zehn Ausstellungsinseln laden zu bewegenden Momenten ein. An

vielen Stellen gibt es Mitmach-Elemente, Hörstationen, Filme oder

Sachen zum Angucken. Ein aufgemotzter goldener Opel Corsa steht für

bedingungslose Autoliebe, ein erbsengrüner VW-Bulli zeugt von

Reiseträumen und Traumreisen der 1970er. Alle Sinne kommen zum

Einsatz, wenn es um die Geruchs- und Geräuschwelt im öffentlichen

Nahverkehr geht. So manches Fahrrad-Modell elektrisiert seine

Betrachter, und wer endlich noch einmal mit ferngesteuerten Autos

oder einer Carrera-Bahn spielen will, ist in der DASA nun genau

richtig. Fahrspaß im Simulator und die Erfahrung kompletter

Entschleunigung: „Stop and Go“ zeigt viele Facetten des täglichen

Unterwegsseins auf.

Arbeits-„Mobilitäter“ erzählen von Lust und Frust des Pendelns und

mobilen Arbeitens, passionierte und geplagte Bahnfahrer berichten vom

prallen Leben in vollen Zügen. Radfahrer machen klar, wer oder was

sie ausbremst. Rätselfragen, Kartenspiel oder Schneckentempo: Die

Idee der Ausstellung ist es, sich über das eigene Verhalten in Sachen

Fortbewegung Gedanken zu machen. Vor allem regt die bunte Schau dazu

an, neue Formen von Mobilität im Herzen zu bewegen.

Denn: Es tut sich was auf Deutschlands Straßen. Dem

allgegenwärtigen Auto fahren alternative Antriebe in die Parade. Die

Ausstellungsfreunde sind nicht zuletzt dazu aufgerufen, Rolle und

Raum von Verkehrsmitteln zu hinterfragen.

Vielleicht lässt sich der ein oder andere Besucher für

Aktionsformen wie die „Critical Mass“, einer weltweiten Bewegung für

bessere Radfahrbedingungen, oder den „Parking Day“ für mehr

autofreien Raum animieren. Ein umfangreiches Rahmenprogramm und ein

vielgestaltiges Workshop-Programm für Schulen sorgen nicht zuletzt

für frische Impulse im Spiel der Wege.

Für Kinder zwischen einem und sechs Jahren ist ein Bobby

Car-Parcours aufgebaut. Eine Stempelkarte hilft, im Straßengetümmel

die Übersicht über die besuchten Ausstellungsstationen zu bewahren.

Das Begleitheft zur Ausstellung setzt auf „Grüne Welle“ für spannende

Entdeckungen.

– „Stop and Go“ ist bis zum 14. Juli 2019 in der DASA Arbeitswelt

Ausstellung in Dortmund zu sehen. Geöffnet ist sie während der Woche

von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Der

Standardeintritt beträgt 8 EUR.

Mehr unter www.dasa-dortmund.de

Presseinfos gibt es unter http://ots.de/hPO2ZV

Pressekontakt:

Monika Röttgen

DASA Arbeitswelt Ausstellung

// Kommunikation

Friedrich-Henkel-Weg 1-25

44149 Dortmund

Tel 0231 90712436

roettgen.monika@baua.bund.de

www.dasa-dortmund.de

Original-Content von: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, übermittelt durch news aktuell