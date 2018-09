„Gepflegt alt werden“: „Wissenschaft am Donnerstag“ in 3sat mit Dokuüber alternative Pflegemodelle und „scobel – Die Pflege-Agenda“ (FOTO)

Donnerstag, 4. Oktober 2018, ab 20.15 UhrErstausstrahlungen

In den Niederlanden sind die Kommunen gesetzlich verpflichtet,

dafür zu sorgen, dass alte Menschen nicht ins Heim müssen. Ist die

Kommunalisierung der Pflege auch in Deutschland eine Option? Die

Dokumentation „Gepflegt alt werden“ von Tanja von Ungern-Sternberg,

beschäftigt sich mit alternativen Modellen zur Pflege. 3sat zeigt die

Doku am Donnerstag, 4. Oktober 2018, 20.15 Uhr, in Erstausstrahlung.

Im Anschluss, um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel im Rahmen von

„Wissenschaft am Donnerstag“ in „scobel – Die Pflege-Agenda“ mit

seinen Gästen, was sich in der Pflege ändern muss.

Die immer älter werdende Gesellschaft braucht ein solidarisches

Miteinander. Die Betreuung und Pflege hilfsbedürftiger Menschen

marktwirtschaftlichen Regeln zu unterwerfen, hat zu einer Situation

geführt, die viele mit „Pflegenotstand“ beschreiben. In Deutschland

fordern Senioren-Organisationen eine vergleichbare Politik wie in den

Niederlanden – eben einer Kommunalisierung von Pflege. In

Rheinland-Pfalz kümmert sich etwa eine „Gemeindeschwester Plus“ um

ältere Menschen vor Ort. Damit soll die Pflegebedürftigkeit

verzögert, wenn nicht gar verhindert werden. Was bisher nur ein

Modellprojekt war, soll aufgrund des großen Erfolgs in die

Verlängerung gehen. Es gibt aber nicht das eine perfekte Konzept.

Nach Expertenmeinung muss ein ganzes Räderwerk von medizinischen

Ambulanzen, Hausärzten, Gerontologen und Betreuungsangeboten

ineinandergreifen, um der Pflege gerecht zu werden.

Im Rahmen von „Wissenschaft am Donnerstag“ folgt um 21.00 Uhr

„scobel – Die Pflege-Agenda“. Menschen mit pflegebedürftigen

Angehörigen werden meist von der Politik alleingelassen. Oft werden

nicht versicherte, günstige Pflegekräfte aus Osteuropa zur heimischen

Pflege engagiert. Aber auch wer sich den stationären Betrieb leisten

kann, kann nicht beruhigt sein: Viel zu wenig Personal muss zu viele

Menschen betreuen. Zudem sind Pflegeberufe schlecht bezahlt.

Strukturelle Veränderungen sind dringend notwendig. Gert Scobel

diskutiert unter anderen mit Sozialökonom und Ethiker Bernhard Emunds

über die Zukunft der Pflege.

In 3sat steht der Donnerstagabend im Zeichen der Wissenschaft: Um

jeweils 20.15 Uhr beleuchtet die Dokumentation relevante Fragen aus

Natur- und Geisteswissenschaften, Kultur und Technik. Im Anschluss,

um 21.00 Uhr, diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema.

Weitere Informationen und die Dokumentation als Video-Stream

unter: https://ly.zdf.de/MNM/

