Tanzend entdecken

Sehgewohnheiten auf Tanz verändern, Orte neu und anders erlebbar machen: In der Reihe »Tanz in den Häusern der Stadt« erkundet das Leipziger Ballett mit seinem Ballettdirektor und Chefchoreografen Mario Schröder tanzend die unterschiedlichsten Gebäude und Räume in Leipzig. Die Kompanie setzt sich so aktiv mit dem Leipziger Stadtraum auseinander. Der Aufführungsort wird dabei stets zum Ort der Begegnung und des Dialogs zwischen Publikum, Tänzern sowie Kunst- und Kulturschaffenden.

Am Freitag, 5. Oktober 2018 geht es in die Grieg-Begegnungsstätte Leipzig. Die Dauerausstellung gibt Einblicke in Leben und Schaffen des norwegischen Komponisten Edvard Grieg, der in diesem Jahr 175. Geburtstag feiern würde. Den Ort zum Anlass nehmend, tanzt das Leipziger Ballett zu Musik von Edvard Grieg und anderen Komponisten aus dem Katalog des Musikverlags C.F. Peters, dessen früherer Musiksalon heute Teil der Begegnungsstätte ist. Die Choreografien stammen von Ensemblemitglied Bjarte Emil Wedervang Bruland und Mario Schröder. Bjarte Emil Wedervang ist seit der Saison 2012/13 beim Leipziger Ballett und begann bereits ein Jahr später, erste Choreografien zu entwickeln. In der aktuellen Spielzeit sind diese auch in der Produktion »Der Karneval der Tiere« zu sehen.

Da der intime Salon der Begegnungsstätte nur eine begrenzte Zahl von Zuschauern erlaubt, werden zwei Vorstellung hintereinander getanzt.

Karten (20?) gibt es an der Kasse im Opernhaus, unter Tel: 0341-12 61 261 (Mo-Sa 10-19 Uhr), per E-Mail: service@oper-leipzig.de oder im Internet unter www.oper-leipzig.de erhältlich.

Termin:

Freitag, 5. Oktober 2018, 18 & 20 Uhr, Grieg-Begegnungsstätte Leipzig

Weitere Termine:

Freitag, 5. April 2019, 20 Uhr, Deutsches Fotomuseum

Donnerstag, 16. Mai 2019, 20 Uhr, Schloss Lützschena

Tanz in den Häusern der Stadt

Choreografien von Bjarte Emil Wedervang Bruland und Mario Schröder

Musik von Edvard Grieg und anderen Komponisten des Musikverlags C.F. Peters

Besetzung:

Leipziger Ballett