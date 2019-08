Gesundheitsberufe: Exzellente Jobaussichten – aber starke Gehaltsunterschiede

Eine Lebenserwartung von 83 Jahren bei Frauen

und 78 Jahren bei Männern ist mittlerweile der Normalfall. Hinzu

kommt die niedrige Geburtenrate von durchschnittlich 1,5 Kindern pro

Frau in Deutschland. In Gesundheitsberufen sind die Auswirkungen des

demografischen Wandels bereits spürbar. Seit 2012 hat sich die

Nachfrage nach Pflegekräften fast verdreifacht. Das zeigt der

StepStone Fachkräfteatlas, mit dem die Online-Jobplattform StepStone

die Entwicklung der Fachkräftenachfrage in Deutschland seit 2012 auf

Basis von rund zwei Millionen Stellenanzeigen monatlich auswertet.

Und obwohl händeringend Fachkräfte für Gesundheitsberufe gesucht

werden, liegt das Durchschnittsgehalt mit 47.500 Euro* deutlich unter

dem bundesweiten Durchschnitt für Fachkräfte (59.000 Euro).

Pfleger und Zahnarzthelfer verdienen unterdurchschnittlich

Vom Physiotherapeuten über den Krankenpfleger bis hin zum

Pflegedienstleiter: Das Angebot an Gesundheits-Jobs ist vielfältig.

Laut StepStone Gehaltsplaner, der auf rund 200.000 Datensätzen

basiert, liegen zwischen den einzelnen Gesundheitsberufen allerdings

teils große Gehaltsunterschiede. Während der Medizinproduktberater

mit 58.800 Euro sehr gut verdient, muss sich der Medizintechniker

bereits mit mehr als 10.000 Euro weniger im Jahr zufriedengeben. Der

auf dem Arbeitsmarkt so händeringend gesuchte Altenpfleger erzielt

hingegen nur ein Jahresgehalt von 37.400 Euro. Wer als Zahnarzthelfer

arbeitet, erhält mit 29.600 Euro sogar noch weniger. Grundsätzlich

zahlt sich Personalverantwortung – wie in allen anderen Berufen –

ebenso in den Gesundheitsjobs aus: Während Fachkräfte ohne

Managementverantwortung im Schnitt 42.200 Euro verdienen, steigt das

Gehalt ab der mittleren Managementebene (Teamleitung) um 10.000 Euro

pro Jahr an. Wer Bereichsleiter ist, verdient mit 61.000 Euro bereits

überdurchschnittlich gut.

Der Akademikertitel zahlt sich aus

Wer studiert, verdient im Normalfall erst später Geld als die

Kollegen, die eine Ausbildung gemacht haben. Mit Blick auf

Gesundheitsjobs zahlt sich ein akademischer Abschluss langfristig

jedoch aus. Nach einem Studium erzielen Spezialisten in diesem

Bereich 62.000 Euro im Jahr. Fachkräfte ohne akademische Ausbildung

bekommen jährlich nur 39.300 Euro. Das sind satte 36 Prozent weniger.

Dennoch haben bloß 18 Prozent der Fachkräfte, die einen

Gesundheitsberuf ausüben, studiert.

Top-Gehälter in Frankfurt am Main

In der hessischen Großstadt verdienen Fachkräfte mit

Gesundheitsjobs im Jahr durchschnittlich 58.000 Euro im Jahr. Das

sind 22 Prozent mehr, als der Durchschnitt verdient. Darauf folgen

die Landeshauptstädte München (57.100 Euro), Stuttgart (53.300 Euro)

und Düsseldorf (53.300 Euro). Auch beim Vergleich der Bundesländer

zeigt sich ein ähnliches Bild. Hessen, Hamburg und Bayern sind die

Tabellenführer. In den neuen Bundesländern verdienen Angestellte in

Gesundheitsberufen weniger. In Sachsen sind es nur 37.800 Euro. Damit

liegt das Jahreseinkommen hier sogar 20 Prozent unter dem

Durchschnitt.

*Bei der Analyse der Gesundheitsjobs wurde der Job des Arztes

bewusst herausgefiltert.

Mehr Gehaltsinformationen liefert der StepStone Gehaltsplaner:

www.stepstone.de/gehaltsplaner

Aktuelle StepStone Studien und Informationen rund um Karriere,

Gehalt, Recruiting und Arbeitsmarkt finden Sie kostenfrei,

übersichtlich und multimedial aufbereitet unter:

www.stepstone.de/wissen

Über den StepStone Gehaltsplaner

Die Online-Jobplattform StepStone bietet neben dem jährlichen

StepStone Gehaltsreport für Fach- und Führungskräfte weitere Services

zum Thema Gehalt. Dazu gehört auch der StepStone Gehaltsplaner, für

den Jobexperten und Marktforscher einen Algorithmus entwickelt haben,

der auf Basis der wichtigsten Gehaltstreiber (z. B. Branche,

Tätigkeit, Erfahrung) eine sehr genaue Prognose der persönlichen

Gehaltshöhe liefert. Weitere Informationen unter:

www.stepstone.de/gehaltsplaner

Über den StepStone Fachkräfteatlas

Unter www.fachkraefteatlas.de bietet der StepStone Fachkräfteatlas

monatlich einen Überblick über die Entwicklung der

Fachkräftenachfrage in Deutschland – bundesweit, regional und nach

Berufsgruppen. Basis der Auswertung ist die Anzahl der

Stellenausschreibungen auf allen relevanten Online- und

Print-Plattformen in Deutschland seit 2012 (Quelle:

Anzeigendaten.de). Mehr Informationen: www.fachkraefteatlas.de

Über StepStone

Mit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. StepStone

beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter und betreibt neben

www.stepstone.de Online-Jobbörsen in weiteren Ländern. Das 1996

gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.

Pressekontakt:

StepStone Presseteam

Telefon: 0211/93493-5731/-5529

E-Mail: presse@stepstone.de

www.stepstone.de

Original-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell