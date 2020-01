Gewalt im Sahel, West- und Zentralafrika eskaliert weiter Sechs Millionen Menschen auf Flucht

Weitgehend unbemerkt von der Weltöffentlichkeit hat sich in der

Sahelzone, in West- und Zentralafrika die Sicherheitslage und die humanitäre

Situation drastisch verschlechtert. Inzwischen sind 1,2 Millionen Menschen in

die Nachbarländer geflüchtet. 5 Millionen Menschen leben derzeit als

Binnenvertriebene, als Flüchtlinge im eigenen Land.

Viele Länder der Region sind von einer Gewalteskalation betroffen, darunter

Burkina Faso, Nigeria, Niger, Kamerun und die Zentralafrikanische Republik. Mehr

als zwei Millionen Menschen wurden allein innerhalb Nigerias vertrieben, rund

560.000 Menschen sind es in Burkina Faso. Fast 300.000 Flüchtlinge aus der

Zentralafrikanischen Republik suchten Schutz in Kamerun. Darüber hinaus leben in

diesem Land 680.000 Kameruner als Binnenvertriebene.

“Die Regionen des Sahel, West- und Zentralafrika stehen aktuell nicht in den

Schlagzeilen. Doch Tag für Tag gibt es dort Kämpfe und Anschläge, derzeit vor

allem im Sahel. Zunehmend wird die Zivilbevölkerung Zielscheibe von Überfällen,

Missbrauch und Entführungen. Die internationalen Gelder für die Not- und

Entwicklungshilfe in dieser Region liegen deutlich unter dem riesigen Bedarf. Um

den Betroffenen Hoffnung und Perspektiven zu geben, muss die Hilfe schnell

aufgestockt werden”, betont Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der

UNO-Flüchtlingshilfe, dem nationalen Partner des UN-Flüchtlingshilfswerkes

(UNHCR).

Beispiel Burkina Faso

In Burkina Faso dreht sich die Spirale der Gewalt immer schneller. Die Zahl der

jährlichen Todesopfer stieg von 80 im Jahr 2016 auf mehr als 1.800 im letzten

Jahr. Allein seit April 2019 sind mehr als 250 Zivilisten von religiösen

Extremisten getötet worden.

Wie in den anderen Ländern der Region, leistet der UNHCR ebenso in Burkina Faso

lebensrettende Nothilfe für die Flüchtlinge und Vertriebenen – unter extrem

schwierigen Bedingungen. Aufgrund der prekären Sicherheitslage ist es für die

Helfer gefährlich, vor allem den Norden des Landes zu erreichen. Die

vertriebenen Familien sind dort in einer verzweifelten Lage und benötigen

dringend Unterkünfte, Trinkwasser und Nahrung. Um Abhilfe zu schaffen, verteilt

der UNHCR unter anderem robuste, wetterresistente und mit Solarpanelen versehene

Unterkünfte, sogenannte Refugee Housing Units.

