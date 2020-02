“Giftig” – Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) zu Thüringen

Die Rhein-Neckar-Zeitung (Heidelberg) kommentiert den Vorstoß

von Bodo Ramelow in Thüringen:

“Als “Befreiungsschlag” für Thüringen wurde der Vorschlag Bodo Ramelows

gewertet, die ehemalige CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht für den

Übergang ins Amt zu wählen. Respekt wurde ihm von links gezollt für diese

“staatstragende” Initiative. So ein Unsinn. Das, was der 64-Jährige da auf den

Tisch geknallt hat, ist vor allem eines: eine giftige Provokation. Und weniger

konstruktiv als erbarmungslos. Ja, die Idee einer CDU-Ministerpräsidentin, die

den thüringischen Knoten löst, hat Charme. Aber so einen Plan wirft man nicht

einfach so in die Öffentlichkeit. Man überrumpelt die politischen Partner nicht.

Und man sucht auch – zumindest das! – zuvor das Gespräch mit der Auserkorenen.

Wenn Ramelow tatsächlich die Regierungskrise beenden will, muss er gemeinsam mit

CDU-Abgeordneten eine Lösung finden, die bei Neuwahlen ihr Mandat riskieren.

Diese Entscheidung zu treffen, verlangt Größe. Zumal auch die gemeinsame Wahl

einer CDU-Regierungschefin mit Stimmen der Linken das geltende

Kooperationsverbot untergräbt. Heikel. Ramelow jedoch sucht nicht die Einigung.

Er setzt der CDU-Fraktion die Pistole auf die Brust. Kann man machen – zumal bei

der Vorgeschichte. Fein und staatstragend ist das aber nicht.”

Pressekontakt:

Rhein-Neckar-Zeitung

Dr. Klaus Welzel

Telefon: +49 (06221) 519-5011

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66730/4523989

OTS: Rhein-Neckar-Zeitung

Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell