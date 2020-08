Göring-Eckardt zu fünf Jahren Flüchtlingskrise: Beim nächsten Mal besser vorbereitet sein

Göring-Eckardt zu fünf Jahren Flüchtlingskrise: Beim nächsten Mal besser vorbereitet sein

Grünen-Fraktionschefin rechnet mit weiteren Fluchtbewegungen – “Wir haben zusammen viel geschafft”

Osnabrück. Fünf Jahre nach dem Satz “Wir schaffen das” von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Flüchtlingskrise zieht Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt eine positive Bilanz. “Wir haben zusammen viel geschafft seitdem. Es waren nicht zu viele Flüchtlinge, die aufgenommen wurden”, sagte Göring-Eckardt der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (NOZ). Die Krise habe weitaus weniger finanzielle Mittel benötigt als zuerst angenommen. Sie geht aber davon aus, “dass es weiterhin Fluchtbewegungen geben wird. Die Klimakrise ist eine Ursache dafür, dass wir auch in Zukunft Geflüchtete haben werden.” Göring-Eckardt sagte der NOZ: “Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen, die ein Recht darauf haben, auch Schutz erhalten, und dass das alles geordnet und nach rechtsstaatlichen Prinzipien geschieht. Was wir aus 2015 gelernt haben sollten, ist, dass Wegschauen nicht weiterhilft, sondern dass wir beim nächsten Mal besser vorbereitet sind.”

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/4692639

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell