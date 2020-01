Gott, Du fehlst! – ein religionskritisches Buch für Zweifelnde

Die Frage nach seinem Glauben beschäftigt den Autor Claas N. Burgfried bereits seit seiner Einsegnung. Damals konnte er nicht voller Überzeugung mit “ja” antworten und überraschte alle Anwesenden mit “ich weiß nicht”. Damals eine Art Ungeheuerlichkeit. Heute fragen sich viele Menschen öffentlich, ob es Gott wirklich gibt oder eben nicht. Eine Antwort kann Burgfried in seinem Buch “Gott, Du fehlst!” auch nicht geben, jedoch setzt er sich darin intensiv mit dem Thema Glauben auseinander. So begibt sich der Autor auf die Suche nach Anhaltspunkten dafür, dass Gott eher ein Geschöpf des menschlichen Geistes als eine real existierende Kraft ist, die unsere Geschicke beeinflusst oder lenkt. Denn für unser Tun und Handeln sind wir selbst verantwortlich. Am Ende des teilweise auch durchaus humorvollen Buches wird der Leser mit überraschenden Schlussfolgerungen konfrontiert.

Der Autor wurde unter dem Namen Klaus Bergfeld 1955 in Berlin geboren. Er ist ausgebildeter Musiklehrer und arbeitete lange Zeit als Sonderpädagoge. Bereits seit seiner Jugend setzt er sich mit einigen der im Buch behandelten Fragen zu den Themen Religion, Gott, Leben und Tod auseinander.

"Gott, Du fehlst!" von Claas N. Burgfried ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-9086-9 zu bestellen.

