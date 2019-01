Graf Lambsdorff (FDP) hält Amnestie für Maduro für vernünftig

Der Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im

Bundestag Alexander Graf Lambsdorff hält eine Amnestie für Venezuelas

Präsident Nicolás Maduro für eine „vernünftige“ Lösung zur Beilegung

der Krise. „Man kann über Maduro sagen, was man will – er hat

politische Gefangene, und wir wissen, dass es in den Gefängnissen

dort auch zu Folter gekommen ist. Aber ich glaube, dass wenn man

einen politischen Prozess aufsetzen will, die Zusicherung freien

Geleits ein Element sein kann, das helfen kann“, sagte Lambsdorff im

phoenix-Interview.

Die seitens der EU und der Bundesregierung geforderten Neuwahlen

sieht Graf Lambsdorff ebenfalls als mögliche diplomatische Lösung der

bürgerkriegsartigen Situation in Venezuela: „Sie müssten dann aber

fair durchgeführt werden unter internationaler Überwachung.“ Es müsse

ein politischer Prozess sein, dessen Ergebnis vom Unterlegenen

anschließend auch akzeptiert werde, erklärte der FDP-Politiker. Er

glaube jedoch nicht, dass der venezolanische Präsident einer solchen

Lösung zustimmen würde: „Ich sehe bei Maduro derzeit keinerlei

Bewegung. Er hat sich verhärtet, eingegraben nach 20 Jahren

Misswirtschaft“, so Lambsdorff.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell