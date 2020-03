Griechenland: Paritätischer kritisiert europäische Asylpolitik scharf

Als “schamlos” kritisiert der Paritätische Wohlfahrtsverband den

aktuellen Kurs der Europäischen Union in der Flüchtlingspolitik und warnt vor

einer weiteren Eskalation der humanitären Lage an den europäischen Außengrenzen.

Der Verband fordert die deutsche Bundesregierung auf, sich für eine sofortige

Aufnahme der Flüchtlinge vor Griechenlands Grenzen, eine solidarische Verteilung

innerhalb der Europäischen Union und eine angemessene Unterstützung der Türkei

einzusetzen.

“Das, was gerade an der griechisch-türkischen Grenze passiert, ist eine wahre

Bankrotterklärung und des europäischen Gedankens unwürdig. Griechenland hat mit

Billigung der EU das individuelle Asylrecht, geltendes EU-Recht, außer Kraft

gesetzt. Das stellt eine echte Zäsur dar und darf nicht unwidersprochen

bleiben”, kritisiert Rolf Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen

Gesamtverbands.

Der Paritätische sieht Deutschland und die Europäische Union in der

Verantwortung, aktiv zu werden und Verantwortung im Flüchtlingsschutz zu

übernehmen. Griechenland dürfe in der Situation nicht länger alleine gelassen

werden, sondern müsse befähigt werden, sich auch an geltendes EU-Recht zu

halten. “Das individuelle Asylrecht ist ein Menschenrecht und darf nicht

ausgehebelt werden. Wer Schutz sucht, hat ein Recht auf ein faires und

rechtsstaatliches Verfahren und muss dieses auch in Europa bekommen”, so

Rosenbrock.

Außer der Bereitschaft, Schutzbedürftige aufzunehmen und Lasten und

Verantwortung innerhalb der Europäischen Union solidarisch zu teilen, fordert

der Paritätische die Schaffung weiterer legaler Wege der Zuwanderung nach

Deutschland und Europa. Dazu gehörten auch humanitäre Visa und verbesserte

Regelungen des Familiennachzugs. “Es kann nicht sein, dass die Europäische Union

den Flüchtlingsschutz komplett in die ohnehin schon überbelasteten Krisen- und

Transitstaaten abschiebt”, so Rosenbrock. Die “solidarische Aufnahme von

Schutzsuchenden in der EU statt nationaler Abschottung” seien das Gebot der

Stunde.

Pressekontakt:

Gwendolyn Stilling, pr@paritaet.org, Tel.: 030 24636-305

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53407/4535655

OTS: Paritätischer Wohlfahrtsverband

Original-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell