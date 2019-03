Großdemonstrationen am 19. Mai: „Ein Europa für Alle – Deine Stimme gegen Nationalismus!“

Ein zivilgesellschaftliches Bündnis aus mehr als 60

Organisationen und Initiativen plant für den 19. Mai

Großdemonstrationen in sieben Städten Deutschlands. Eine Woche vor

der Europawahl wollen Zehntausende Menschen unter dem Motto „Ein

Europa für Alle – Deine Stimme gegen Nationalismus!“ für eine EU der

Menschenrechte, Demokratie, sozialen Gerechtigkeit und des

ökologischen Wandels auf die Straße gehen.

Die Europawahl am 26. Mai 2019 sei eine Richtungsentscheidung über

die Zukunft der Europäischen Union, heißt es im Aufruf des

Bündnisses. Denn Nationalisten und Rechtsextreme hofften darauf, mit

weit mehr Abgeordneten als bisher ins Europaparlament einzuziehen.

Alle seien gefragt, den Vormarsch der Nationalisten zu verhindern, so

das Bündnis. Die Demonstrationen in Berlin, Frankfurt, Hamburg,

Leipzig, Köln, München und Stuttgart werben deshalb für eine hohe

Wahlbeteiligung demokratisch gesinnter Bürgerinnen und Bürger.

Zeitgleich werden in mehreren europäischen Ländern Demonstrationen

zum selben Thema stattfinden.

„Dem Rassismus der Rechten stellen wir uns vor der Europawahl

entgegen. Mit Zehntausenden sagen wir: Europa gehört die Zukunft,

Nationalismus die Vergangenheit“, sagt Christoph Bautz,

geschäftsführender Vorstand von Campact. „Wir lassen uns nicht

spalten, sondern streiten gemeinsam für unser Europa – ein Europa der

Menschenrechte und der Demokratie.“

„Wir wollen eine EU der Menschenrechte. Statt die Festung Europa

immer weiter auszubauen, brauchen wir sichere Fluchtwege und ein

Recht auf Asyl“, sagt Laura Kettel, Aktivistin der internationalen

Bewegung Seebrücke. „Wir stehen für ein Europa der Vielfalt und

Solidarität.“

Ein vereintes Europa müsse sich auch gemeinsamen sozialpolitischen

Zielen verschreiben. „Wir brauchen eine positive Vision einer

Gemeinschaft, in der der Mensch und nicht die Wirtschaft im

Mittelpunkt steht und alle Menschen frei von Existenzängsten leben

können“, sagt Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des

Paritätischen Gesamtverbands.

In Zeiten nationaler Alleingänge sei es wichtiger denn je, sich

als solidarische Gesellschaft für ein Europa einzusetzen, fasst

Maritta Strasser, Bundesgeschäftsführerin der NaturFreunde

Deutschlands zusammen. „Europa muss eine Führungsrolle im Kampf gegen

den Klimawandel und das weltweite Artensterben übernehmen. Wir in

Europa können den Weg aufzeigen, wie ein gutes Leben für alle

Menschen mit einem langfristig bewohnbar bleibenden Planeten

vereinbar ist.“

Weitere Informationen auch zu Trägerkreis und unterstützenden

Organisationen unter: www.ein-europa-fuer-alle.de

Original-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuell