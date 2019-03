INSM: Die Leistungsgerechtigkeit, das Rückgrat unseres Rentensystems, darf nicht gefährdet werden (FOTO)

Vier von fünf Deutschen bekennen sich klar zurLeistungsgerechtigkeit. In einer repräsentativen Civey-Umfragebejahen 83 Prozent die Frage, ob diejenigen, die mehr Rentenbeiträgegezahlt haben, auch höhere Renten erhalten sollten als solche, dieweniger eingezahlt haben. Und genau an diese Grundwurzel derRentenversicherung will die SPD nun die Axt anlegen.

Die Pläne von Bundessozialminister Hubertus Heil für seine

sogenannte Respekt-Rente sehen vor, dass Millionen Rentnerinnen und

Rentner höhere Rentenzahlungen bekommen sollen, obwohl sie weniger

als vergleichbare Rentner eingezahlt haben. Fast 22 Prozent der

Renten würden dann nicht mehr nach der bewährten Rentenformel

berechnet. „Das ist der Einstieg in eine Einheitsrente“, befürchtet

INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr. „Statt gezielt etwas gegen

Altersarmut zu unternehmen, werden jährlich schätzungsweise 5 bis 10

Milliarden Euro an Menschen ausgezahlt, die gar nicht bedürftig sind.

Das spaltet die Gruppe der Rentner willkürlich in Gewinner und

Verlierer und ist respektlos gegenüber den Steuerzahlern. Ein

Sozialminister sollte Geld wohldosiert und gezielt für soziale Zwecke

ausgeben und nicht mit der Murksrenten-Gießkanne auf

Wählerstimmenfang gehen.“

Die INSM fordert daher: Respekt-Rente stoppen, gerechte

Rentenpläne machen. #StopEinheitsrente

Um diese Forderung zu unterstreichen, veröffentlicht die INSM

heute und in den kommenden Tagen mehrere Anzeigen. Die Anzeigenmotive

und die Ergebnisse der Civey-Umfrage finden Sie unter www.insm.de.

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein

überparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Sie wirbt für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft in

Deutschland und gibt Anstöße für eine moderne marktwirtschaftliche

Politik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und

Elektro-Industrie finanziert.

