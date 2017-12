Große After-Silvester-Party im Van der Valk Resort Linstow

Allen, denen es am 31. Dezember nicht gegönnt ist, den Jahreswechsel gebührend zu feiern, bietet das Van der Valk Resort Linstow am 06. Januar 2018 eine tolle Gelegenheit dazu. Denn an diesem Abend werden dort die Uhren bei der großen After-Silvester-Party noch einmal zurückgestellt.

Für ausgelassene Stimmung sorgt mit einer handverlesenen, ordentlichen Portion aus 80er, 90er und Party-Classics die Liveband Lazy Talk`s. Die Flugträumer werden dem Publikum mit ihren artistischen Show- und Tanzeinlagen im wahrsten Sinne des Wortes ?einheizen?.

Lassen Sie sich überraschen und sich kulinarisch, musikalisch sowie von fantastischen Show-Acts mit orientalischem Charme à la 1001 Nacht verzaubern und von einem grandiosen Feuerwerk noch einmal ins neue Jahr begleiten.

Tickets für diese All-inclusive-Party und attraktive Übernachtungsarrangements sind unter www.linstow.vandervalk.de sowie telefonisch unter 038457 70 erhältlich.