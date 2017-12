Welt-Braille-Tag: Punktschrift als Schlüssel zur Bildung / CBM fordert mehr geschulte Lehrkräfte weltweit

Lesen erleichtert das Lernen und öffnet damit

neue Horizonte. Grund genug für den früh erblindeten Louis Braille,

vor fast 200 Jahren eine Punktschrift zu entwickeln, die statt mit

den Augen mit den Fingern gelesen werden kann. Die nach ihrem

Erfinder genannte Brailleschrift ermöglicht bis heute blinden

Menschen den Zugang zur geschriebenen Sprache. Vor diesem Hintergrund

fordert die Christoffel-Blindenmission (CBM) zum Welt-Braille-Tag am

4. Januar weltweit mehr geschulte Lehrkräfte auszubilden. Gerade in

Entwicklungsländern ist der Bedarf nach Lehrerinnen und Lehrern noch

sehr groß, die Kindern die Brailleschrift vermitteln und ihnen so

bessere Bildungschancen eröffnen.

Fantasienoten statt Förderung

Wie sehr Bildung ein Leben verändern kann, zeigt das Beispiel von

Karthik aus Südindien. Von Geburt an fast blind besuchte er zunächst

die Dorfschule und lernte in den ersten Jahren nur wenig. Denn seine

Lehrer waren nicht für die speziellen Bedürfnisse von Kindern mit

Sehbehinderungen ausgebildet. Sie gaben Karthik Fantasienoten, die

ihn in die nächste Klasse aufsteigen ließen, unabhängig von seinen

Kenntnissen. Das brachte den Jungen aber nicht voran. So entschlossen

sich seine Eltern, ihn in eine weiter entfernte integrierte Schule zu

schicken. Diese von der CBM unterstützte Einrichtung ermöglichte

zusätzlich eine Förderung für Kinder mit Behinderungen. Hier brachten

ihm die Lehrer auch die Brailleschrift bei. So lernte Karthik die

feinen Punkte mit den Fingern zu unterscheiden. Und er übte mit dem

Sattelstift die Braillepunkte so schnell ins Papier zu drücken, dass

er einem Diktat folgen konnte. Das war eine Herausforderung,

eröffnete Karthik aber ganz neue Möglichkeiten zu lernen und

selbstständig die Literatur zu entdecken.

Bildung schenkt Selbstvertrauen

Heute ist Karthik 26 Jahre alt und ein selbstbewusster junger

Mann. Er hat gerade sein Studium der englischen Literatur an der

Pondicherry Universität im Süden Indiens abgeschlossen. Jetzt will er

noch promovieren. Sein Ziel ist es, ein Lehr- und Lernmodell für den

englischen Sprachunterricht zu entwickeln, das speziell auf die

Bedürfnisse von blinden und sehbehinderten Studierenden zugeschnitten

ist. Die umfassende Ausbildung hat Karthik Selbstvertrauen gegeben:

„Ich fordere für mich das Recht ein, die Welt so zu erleben wie jede

andere Person auch.“

Karthik ist einer von vielen: Weltweit gelten nach Angaben der

Weltgesundheitsorganisation mehr als 217 Millionen Menschen als

sehbehindert und 36 Millionen als blind. 89 Prozent aller Betroffenen

leben in Entwicklungsländern. 2016 erhielten durch die CBM über

107.000 sehbehinderte Menschen schulische Bildung und/oder

rehabilitative Hilfe.

Seit über 100 Jahren Entwicklungshilfe

Die Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den größten und

ältesten Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit in

Deutschland. Sie fördert seit über 100 Jahren Menschen mit

Behinderungen in Entwicklungsländern. Die Aufgabe der CBM ist es, das

Leben von Menschen mit Behinderungen zu verbessern, Behinderungen zu

vermeiden und gesellschaftliche Barrieren abzubauen. Die CBM

unterstützt zurzeit 628 Projekte in 59 Ländern. Weitere Informationen

unter www.cbm.de.

