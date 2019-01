„Großer Stern des Sports“ in Gold 2018 für Turnverein Erlangen / Bundespräsident Steinmeier zeichnet Sportangebot für Hochbetagte aus

Sportliche Aktivität darf keine Frage des

Alters sein. Dafür sorgt der Turnverein 1848 Erlangen mit seiner

Initiative „Rollator-Sport mit Fahrdienst für Hochbetagte“. Er

begeistert damit Seniorinnen und Senioren für mehr Bewegung und

ermöglicht ihnen regelmäßiges Sporttreiben. Erfolg haben die Erlanger

mit ihrem Angebot nicht nur wegen des großen Zuspruchs vor Ort,

sondern weil durch den vereinseigenen Fahrdienst vielen die Teilnahme

überhaupt erst ermöglicht wird. Und das verdient Ehre auf großer

Bühne: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte dem Verein

am Dienstag in Berlin den „Großen Stern des Sports“ in Gold 2018

gemeinsam mit Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen

Sportbundes (DOSB), und Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes

der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).

Die bedeutendste Auszeichnung für Sportvereine in Deutschland ist

mit 10.000 Euro dotiert. Bei der festlichen Preisverleihung vor mehr

als 400 Gästen im Gebäude der DZ BANK durfte sich der zweitplatzierte

Verein SAIL UNITED aus Lübeck für seine Initiative „Mit Wassersport –

gemeinsam barrierefrei“ über einen Scheck in Höhe von 7.500 Euro

freuen. Auf den dritten Platz kam die Turnerschaft 1882

Klein-Krotzenburg, die für ihr Engagement „Gib uns Dein Talent“ ein

Preisgeld von 5.000 Euro erhielt.

Der Wettbewerb „Sterne des Sports“ wird seit 2004 vom Deutschen

Olympischen Sportbund (DOSB) und den Volksbanken Raiffeisenbanken

jährlich durchgeführt. Mit dem „Oscar des Breitensports“ werden

Sportvereine geehrt, die sich in ihrem meist ehrenamtlichen Wirken

über den klassischen Sportbetrieb hinaus in gesellschaftlich

relevanten Bereichen engagieren.

„Die Sterne des Sports zeigen einmal mehr den herausragenden Wert

dessen, was die 90.000 Vereine unter dem Dach von SPORTDEUTSCHLAND

leisten. Der Siegerverein TV Erlangen steht symbolisch dafür, wie

breit und tief der Sport unser aller Leben positiv beeinflussen kann.

Während an vielen Stellen in unserem Land geistige Grenzen und

kommunikative Gräben entstehen, baut der Sport weiterhin aktiv

Brücken für ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft“, sagt

DOSB-Präsident Alfons Hörmann.

„Auch in dieser Wettbewerbsrunde erleben wir, welche ideenreichen

und vor allem wirkungsvollen Initiativen des Sports entwickelt und in

die Tat umgesetzt werden. Dies hat einen spürbaren Einfluss auf die

Lebensqualität der Menschen in Deutschland. Daher unterstützen die

Volksbanken und Raiffeisenbanken dies gerne“, so Marija Kolak,

Präsidentin des BVR.

Der Turnverein 1848 Erlangen holt den „Großen Stern des Sports“ in

Gold 2018 nach Bayern

In Erlangen sieht der Turnverein 1848 den demografischen Wandel

als Zukunftsthema mit Potenzial und reagiert auf die

Altersentwicklung im Verein: Mehr als 200 seiner Mitglieder sind 80

Jahre alt oder älter. Für all die, die ihren Alltag mit Hilfe eines

Rollators meistern, wurde ein spezielles Sportangebot geschaffen.

Dafür hat der Verein sportgeeignete Rollatoren angeschafft. Der

entscheidende Faktor für den Erfolg des Angebots ist aber der

inkludierte Fahrdienst für die Teilnehmer/innen, da bei vielen

älteren Menschen Einschränkungen in der Mobilität regelmäßige

sportliche Aktivitäten erschweren oder sogar verhindern.

Der TV Erlangen hat mit seiner Initiative „Rollator-Sport mit

Fahrdienst für Hochbetagte“ die Voraussetzung geschaffen, dass

Menschen auch in hohem Alter und mit gesundheitlichen Einschränkungen

am Sportvereinsleben teilhaben und Kontakte zu Gleichgesinnten

pflegen können. Damit gelingt es dem Verein, Menschen, die sich wegen

ihres Alters oder aufgrund von Behinderungen aus dem

gesellschaftlichen Leben zurückgezogen haben, aus der Isolation zu

holen und ihnen wieder soziales Miteinander zu ermöglichen. Darüber

hinaus wirkt sich sportliche Aktivität auch positiv auf die

körperliche und mentale Gesundheit der Teilnehmer/innen aus.

Unterstützt wird die Initiative von der VR-Bank

Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach.

2. Platz beim Bundesfinale und „Stern des Sports“ in Gold 2018 für

die inklusive Wassersport-Initiative SAIL UNITED aus

Schleswig-Holstein

Jeder Mensch, egal ob mit Behinderung oder ohne, kann surfen,

segeln oder kiten! Davon ist man bei SAIL UNITED fest überzeugt. Um

dies zu ermöglichen, wurde die Initiative „Mit Wassersport –

gemeinsam barrierefrei“ ins Leben gerufen. Die Lübecker arbeiten

dabei eng mit verschiedenen Partnern zusammen, um jedem Menschen den

Weg auf das Wasser zu ebnen, unabhängig davon, welche Behinderung die

Person mitbringt. In Kooperation mit Verbänden des Behindertensports,

Wassersportvereinen und -schulen sowie Reha-Einrichtungen werden

Menschen mit und ohne Behinderungen in verschiedenen Wassersportarten

unterrichtet, vom Surfen, Segeln und Kajakfahren bis zu

Trendsportarten wie Stand-Up-Paddling. Nicht sportliche

Höchstleistungen stehen dabei im Vordergrund, sondern der Wille, alle

gleichberechtigt teilhaben zu lassen und niemanden auszuschließen –

ganz so wie es bei „Sterne des Sports“ gewollt ist.

Das Engagement wird begleitet von der Volksbank Lübeck.

3. Platz beim Bundesfinale und „Stern des Sports“ in Gold 2018

für die Turnerschaft 1882 Klein-Krotzenburg aus Hessen

Mit der Initiative „Gib uns dein Talent“ möchten die

Klein-Krotzenburger gezielt junge Menschen für die ehrenamtliche

Mitarbeit im Vorstand oder als ehrenamtliche Übungsleiter/innen

gewinnen. Die Herausforderung nachlassenden freiwilligen Engagements

in Sportvereinen gehen die Hessen damit proaktiv und innovativ an.

Dafür haben sie vier Teilprojekte entwickelt: „Junge Frauen in den

Vorstand“, „Vereinbarkeit von Familie und Ehrenamt“, „Reversed

Mentoring“ (Alt lernt von Jung) und „TrainerIn sein ist cool“. Jungen

Talenten wird die Chance gegeben, Verantwortung zu übernehmen und

sich entsprechend ihrer Neigungen und zeitlichen Ressourcen zu

engagieren. Die ausgezeichnete Initiative zeigt auch anderen Vereinen

Wege auf, wie junge Leute für ehrenamtliches Engagement begeistert

und vermehrt in die Vereinsarbeit eingebunden werden können.

Der Verein bewarb sich bei Vereinigte Volksbank Maingau –

Niederlassung der Frankfurter Volksbank.

Bei der Preisverleihung in Berlin wurden insgesamt 17 Sportvereine

aus ganz Deutschland geehrt. Sie hatten mit ihren Initiativen zuvor

in zwei Jury-Runden auf lokaler und regionaler Ebene überzeugt, waren

Landessieger geworden und hatten sich damit für das Bundesfinale in

Berlin qualifiziert.

Tobias Michelsen von SAIL UNITED gewinnt „Sterne des Sports“

Sonderpreis des Publikums für besonderes persönliches Engagement

Im Rahmen des Wettbewerbs „Sterne des Sports“ 2018 verleihen der

DOSB und die Volksbanken Raiffeisenbanken in Zusammenarbeit mit der

ARD zum vierten Mal einen eigenen Publikumspreis. Zur Abstimmung

durch das Publikum standen zwei Personen und ein Zweier-Team, die

durch ihr besonderes persönliches Engagement für einen Sportverein

herausragten. Die meisten Stimmen erhielt Tobias Michelsen von SAIL

UNITED aus Lübeck/Schleswig-Holstein (39,8 Prozent). Auf Platz zwei

kam Andrea Harwardt vom Reitverein Integration aus

Ladeburg/Brandenburg (39,7 Prozent) vor Martina Dorenwendt und Marco

Pompe vom Rehasportverein Mühlhausen/Thüringen (20,5 Prozent). Die

drei Vereine der Nominierten dürfen sich über Geldprämien von 2.000,

1.000 und 500 Euro freuen.

Die Jury-Mitglieder „Sterne des Sports“ in Gold 2018:

Walter Schneeloch, ehemaliger DOSB-Vizepräsident (bis 1. Dezember

2018) und Präsident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen

Claudia Bokel, ehemalige Spitzensportlerin und Vorsitzende der

Athletenkommission des IOC sowie derzeitige Präsidentin des Deutschen

Fechter-Bundes

Kirsten Bruhn, mehrmalige Paralympics-Siegerin im Schwimmen

Martin Buth, Projektverantwortlicher „Sterne des Sports“ beim BVR

Axel Balkausky, ARD-Koordinator für Sport

Uwe Kirchner, Leiter der Sportredaktion im ARD-Morgenmagazin

Peter Leissl, Vertreter des Sports im ZDF

Anno Hecker, Ressortleiter Sport der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

(FAZ)

Martin Beils, Deskchef Sport der Deutschen Presse-Agentur (dpa)

Prof. Dr. Maike Tietjens, Sportwissenschaftlerin an der Westfälischen

Wilhelms-Universität Münster

Peter Weigel, Vertreter des Vorjahressiegers „Die GäMSen“ der Sektion

Wuppertal des Deutschen Alpenvereins

Über die „Sterne des Sports“:

Den Wettbewerb „Sterne des Sports“ gibt es seit 2004. Er ist eine

gemeinsame Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes und der

Volksbanken und Raiffeisenbanken. Durch zusätzliche Geldprämien auf

Regional- und Landesebene flossen den teilnehmenden Sportvereinen in

den zurückliegenden Jahren insgesamt sechs Millionen Euro in

Anerkennung und zur Förderung ihres gesellschaftlichen Engagements

zu. Ab April besteht für Sportvereine bereits wieder die Möglichkeit,

sich für die „Sterne des Sports“ 2019 zu bewerben. Mehr Infos zum

Wettbewerb und dem Bewerbungsverfahren gibt es im Internet unter

www.sterne-des-sports.de.

„Sterne des Sports“ in den sozialen Medien:

Begleitet werden die „Sterne des Sports“ von zahlreichen

Social-Media-Aktivitäten des DOSB und der Volksbanken

Raiffeisenbanken. „Sterne des Sports“-Fans können auch in diesem Jahr

ihre Kommentare zu Deutschlands wichtigstem Vereinssportwettbewerb

wieder ganz einfach mit anderen teilen. Dafür genügt es, in den

sozialen Netzwerken den Hashtag #SternedesSports zu verwenden. Alle

so gekennzeichneten Beiträge laufen auf einer Social Wall auf der

Webseite www.sterne-des-sports.de zusammen. Außerdem sind die „Sterne

des Sports“ bei Facebook, Twitter, Instagram und bei YouTube mit

eigenen Kanälen vertreten.

Facebook: http://www.facebook.com/sternedessports

Twitter: http://twitter.com/sternedessports

Instagram: http://www.instagram.com/sternedessports

YouTube: http://www.youtube.com/user/SternedesSports

Hinweis für die Redaktionen:

Fotos von der Preisverleihung können Sie im Pressebereich unter

www.sterne-des-sports.de herunterladen. Filmmaterial: Von der

Preisverleihung sowie ausgewählten Vereinen stellen wir auf

www.sportvideo.de kostenlos und rechtefrei umfangreiches

Videomaterial zur Verfügung. Außerdem stehen die wichtigsten Szenen

der Preisverleihung, Schnittbilder des Events und Interviews mit dem

Bundessieger, DOSB-Präsident Alfons Hörmann und BVR-Präsidentin

Marija Kolak zur Verfügung. Der Upload des gesamten Filmmaterials

dürfte bis 15:00 Uhr abgeschlossen und dann verfügbar sein. Sollten

Sie noch kein Login für sportvideo.de haben, können Sie dies auf der

Seite unkompliziert einrichten. Registrierte User werden per

Newsletter informiert, sobald der Upload abgeschlossen ist.

Pressekontakt:

Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB)

Ulrike Spitz

Pressesprecherin

Otto-Fleck-Schneise 12

60528 Frankfurt am Main

E-Mail: presse@dosb.de

T +49 69 6700-349

Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

Cornelia Schulz

Stellvertretende Pressesprecherin

Schellingstraße 4

10785 Berlin

E-Mail: presse@bvr.de

T +49 30 2021-1330

Gerd Graus Kommunikation

Oliver Kirchgessner

Sybelstraße 41

10629 Berlin

E-Mail: oli.kirchgessner@email.de

T +49 30 31017680

Original-Content von: Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB), übermittelt durch news aktuell