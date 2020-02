Grundrente: Bundesregierung verabschiedet umstrittenen Gesetzentwurf

Nach monatelangem Streit hat die Bundesregierung dem

Gesetzentwurf zur Einführung einer Grundrente zugestimmt. Rund 1,3 Millionen

Menschen mit niedrigen Renten sollen ab 2021 Aufschläge auf ihre Altersbezüge

erhalten. Der Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil ist unter Experten

umstritten.

Das Vertrauen der Deutschen im Alter finanziell ausreichend abgesichert zu sein,

erodiert seit Jahren. Laut aktuellen Studien und Umfragen wie dem jährlich

durchgeführten “DIA-Deutschland-Trend Vorsorge” des Deutschen Instituts für

Altersvorsorge geht die Mehrheit der Menschen davon aus, im Alter den

Lebensstandard senken zu müssen. Gerade einmal 30 Prozent der Befragten gaben an

ausreichend vorgesorgt zu haben.

Forscher der Bertelsmann Stiftung, des Deutschen Instituts für

Wirtschaftsforschung (DIW) und des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung

(ZEW) kamen zu dem Ergebnis, dass die Befürchtungen der Bevölkerung mehr als

berechtigt sind. Bis 2035 werde die Armutsrisikoquote von derzeit 16 Prozent auf

20 Prozent steigen. Auch die Anzahl der Empfänger von Grundsicherung soll den

Forschern zufolge von 5,5 Prozent auf sieben Prozent zunehmen.

Die Bundesregierung versucht diesen negativen Tendenzen mit der Einführung der

Grundrente entgegenzuwirken. Dem aktuellen Gesetzesentwurf zufolge sollen

Arbeitnehmer mit 33 Beitragsjahren und niedrigen Rentenniveau Anspruch auf den

Rentenaufschlag haben. Der volle Aufschlag soll nach 35

Pflichtversicherungsjahren gewährt werden.

Während langjährige Minijobber keine Grundrente erhalten sollen, werden

Kindererziehungs- und Pflegezeiten auf die Beitragsjahre angerechnet. Laut

Gesetzesentwurf müssen Empfänger der Grundrente mindestens 30 Prozent des

Durchschnittsentgelts verdient haben und dürfen über keine anderen hohen

Einkünfte verfügen. Der Freibetrag für Singles liegt bei einem zu versteuernden

Einkommen von 1.250 Euro, bei Paaren sind es 1.950 Euro.

Die Kosten für die Grundrente beziffert die Bundesregierung für das

Einführungsjahr 2021 mit 1,3 Milliarden Euro. Die Gesamtkosten für das

Gesetzpaket sollen laut Angaben der Regierung auf 1,9 Milliarden Euro im Jahr

2025 steigen.

Grundrentenkonzept unter Experten umstritten

Die Reaktionen auf die verabschiedete Gesetzesvorlage sind kontrovers.

Gewerkschaften und Sozialverbände begrüßten, dass die Grundrente nun kommen

soll, bezeichneten die Pläne aber als unzureichend. Die Kritiker bemängeln auch

den Aufwand sowie die hohen Kosten der Bedarfsprüfung. Zudem wurden Bedenken

geäußert, ob der Datenabgleich mit den Finanzämtern bis zur Einführung der

Grundrente zu realisieren sei.

Die Arbeitgeberverbände monieren, dass die Grundrente nicht zielgenau gegen

Altersarmut helfe. FDP-Rentenexperte Johannes Vogel begründete die Zweifel

gegenüber der Süddeutschen Zeitung: “Die allerwenigsten Menschen, die 35 und

mehr Versicherungsjahre aufweisen, sind von Altersarmut bedroht.”

Sven Thieme, Geschäftsführer der Competent Ivnestment Management GmbH, begrüßt

die Einführung der Grundrente hingegen als ersten notwendigen Schritt in die

richtige Richtung, warnt allerdings davor das Thema mit dem Gesetz als erledigt

anzusehen. Die Grundrente könne zwar dafür sorgen, dass weniger Menschen im

Alter auf Sozialleistungen angewiesen sind, an der grundsätzlichen Problematik,

dass die Mehrheit der Menschen Angst vor dem sozialen Abstieg im Alter hat,

ändere sich aber nichts, erklärt Altersvorsorgespezialist Thieme.

Grundrente ändert nichts an der Notwendigkeit privater Altersvorsorge

Laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der

Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) erwartet mit 71 Prozent die

überwältigende Mehrheit der Deutschen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten

steigende Beiträge zur Rentenversicherung; 34 Prozent gehen sogar davon aus,

dass die Beiträge in den nächsten Jahren stark ansteigen werden. Gleichzeitig

müssen, aufgrund des demographischen Wandels, künftig immer weniger junge

Erwerbstätige die Rentenansprüche der vorherigen Generation erwirtschaften.

Derzeit kommen auf 60 Rentner rund 100 Beitragszahler. In spätestens zehn Jahren

wird dieser Wert bei 1:1 liegen.

Als logische Folge werden die Rentenansprüche in Zukunft sinken, während die

Kosten weiter steigen. Das Vertrauen in die gesetzliche Rente voraussichtlich

weiter schwinden. “Die Mehrheit der Deutschen glaubt nicht mehr daran, dass die

gesetzliche Rente ausreichen wird, deshalb muss die private Altersvorsorge

gestärkt werden. Die Einführung einer Grundrente ändert nichts an dieser

Notwendigkeit”, fasst Competent-Geschäftsführer Sven Thieme die Meinung der

meisten Experten zusammen.

Die politische Förderung der privaten Altersvorsorge gilt unter

Verbraucherschützern und Spezialisten allerdings als weitgehend gescheitert.

Eine Studie des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) und der CDU-nahen

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) nennt die Riester-Rente einen Misserfolg und

plädiert stattdessen für einen Standard-Fonds, in den alle Arbeitnehmer

einzahlen müssen. Knapp 20 Jahre nach ihrem Start habe sich die freiwillige

Riester-Rente für die meisten Sparer nicht gelohnt und verhindere Altersarmut

kaum, so das desaströse Urteil der Forscher.

Kapitalanleger investieren in Sachwerte

Während sich die Politik bemüht mit Reformvorschlägen und Gesetzvorlagen die

selbstverursachten Folgen der Niedrigzinspolitik und schlecht gesetzter Anreize

bei der Förderung der privaten Altersvorsorge zu reduzieren, verabschieden sich

immer mehr Anleger von einst beliebten Kapitalanlagen, wie Lebensversicherungen

und Rentensparplänen. Um der Niedrigzinsfalle zu entgehen investieren diese

Menschen in Sachwerte als Altersvorsorge.

Vor allem Gold ist bei Einsteigern in die Welt der Sachwerte äußerst beliebt.

Das Edelmetall gilt nicht nur als “sicherer Hafen in Krisenzeiten”, sondern auch

als wertstabil und inflationssicher. Zudem weisen Edelmetalle generell nur eine

niedrige Korrelation zu anderen Asset-Klassen auf. “Gold lässt sich praktisch

jederzeit und überall zu transparenten Preisen in das gewünschte Zahlungsmittel

tauschen”, erklärt Sven Thieme, Geschäftsführer der Competent Investment

Management, einen weiteren Vorteil des Edelmetalls.

Unabhängig von der Auswahl der Investments sollten Anleger immer darauf achten

ihr Vermögen auf verschiedene Anlage- und Produktklassen zu streuen, um die

Risiken auf ein Minimum zu beschränken. Competent-Geschäftsführer Sven Thieme

empfiehlt: “Bei der Planung der Altersvorsorge muss stets auf die

Diversifikation des Portfolios geachtet werden. Investoren sollten nie alles auf

eine Karte setzen.”

