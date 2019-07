Gründung der GGLBC German LGBTIQ* Business Chamber

Am 06. Juli 2019 um 13:30 Uhr wird im Rahmen eines

Festaktes in der Industrie- und Handelskammer Köln, Merkens-Saal die

GGLBC German LGBTIQ* Business Chamber gegründet. Festredner wird

Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt Michael Roth sein.

Die German LGBTIQ* Business Chamber versteht sich als strategische

Partnerin nicht nur für LGBTIQ* geführte Unternehmen, sondern für die

gesamte deutsche Wirtschaft. Ziel ist es, das finanzielle,

intellektuelle und soziale Kapital der LGBTIQ*-Geschäftswelt durch

Unterstützung und Förderung zu stärken und zugleich der deutschen

Wirtschaft eine Plattform zur Vernetzung mit der

LGBTIQ*-Unternehmensgemeinschaft zu bieten.

Der Abbau von Diskriminierung in der Arbeitswelt ist nicht nur

ressourcenfördernd, sondern wird mittlerweile auch als

mitbestimmender ökonomischer Wirtschaftsfaktor erkannt. So haben an

den Börsen jene 275 Unternehmen, die beim Solactive Global Gender

Diversity Index im Zeitraum 2011-2016 alle Punkte erreicht haben,

besser abgeschnitten als der globale Aktienindex MSCI.

Wissenschaftliche Studien belegen darüber hinaus, dass eine

stärkere Einbeziehung der individuellen LGBTIQ* Lebensformen im

Unternehmen durch Schaffung eines diskriminierungsfreien Umfelds

nicht nur zu einer höheren Identifikation der Mitarbeitenden und

Zulieferenden von Wirtschaftsunternehmen führt, sondern auch zu einem

höheren Innovations- und Produktivitätsstandard im Unternehmen

selbst. So kommt die Organisation „Open for Business“1 zu dem

Ergebnis, dass die Frage einer Unternehmenskultur, die aufgeschlossen

für Minderheiten in jeder Ausprägung ist, nur eine politische,

kulturelle oder ideologische Entscheidung sei, sondern vielmehr eine

Frage der wirtschaftlichen Vernunft.

Die GGLBC hat sich daher folgende Ziele gesetzt:

– Förderung eines diskriminierungsfreien Umfelds in der Arbeitswelt

– Stärkung der Bildungsarbeit im Bereich von Diversity und LGBTIQ* in

der Arbeitswelt

– Beratung, Erstellung von Richtlinien

– Vernetzung von LGBTIQ* Unternehmen mit LGBTIQ* inklusiven

Unternehmen

– Zertifizierung von Unternehmen

50 Jahre nach Stonewall gibt es weltweit bereits über 65 nationale

LGBTIQ* Business Chambers. Deutschland auf diesem Bereich der

Vernetzung der Wirtschaft und Industrie mit der LGBTIQ* Community

bisher noch nicht vertreten gewesen.

Mitte Juni 2018 wurde auf einer internationalen Tagung in Wien die

Gründung der EGLCC der European LGBTI Chamber of Commerce bekannt

gegeben. Neben den Skandinavischen und den Italienischen Vertretern

wird die German LGBTIQ* Business Chamber auch dem europäischen

Verbund angehören.

Pressekontakt:

GGLBC German LGBTIQ* Business Chamber

Ehrenstraße 2

50672 Köln

Tel. 0221 99 555 055

presse@gglbc.de

www.gglbc.de

Fabienne Stordiau

Kai Koschorreck

Original-Content von: GGLBC German LGBTIQ* Business Chamber, übermittelt durch news aktuell