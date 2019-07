Die Peitsche – Historisches Buch rund um ein symbolträchtiges Herrschaftsinstrument

Menschen denken nicht zuerst – und meist auch gar nicht – an eine Peitsche, wenn sie an Hitler und die grauenhaften Ereignisse vor und während des Zweiten Weltkriegs denken. Allerdings spielte die Peitsche zur SS-Zeit eine bedeutende Rolle als Folterinstrument und Symbol. Sie wurde einst nur als persönliche Marotte Hitlers in den Straßen Münchens mitgeführt. Im Jahr 1934 wird die Peitsche an die zentrale Macht im NS-Staat – die SS – weitergereicht. Sie wird zuerst im Konzentrationslager Dachau eingesetzt. Doch bald kommt ihr überall in den zahlreichen Lagern, die unter deutscher Verwaltung in den besetzten Ländern entstehen, eine zentrale Bedeutung zu. Beispielhaft für die „Karriere“ der Peitsche wird in diesem Geschichtsbuch die „T4“ benannte Euthanasie, die „Aktion Reinhard“ mit ihren Vernichtungslagern und schließlich die Rampe in Auschwitz-Birkenau in den Blick genommen.

Die Leser erhalten in dem historischen Sachbuch „Die Peitsche“ von Bernd Mollenhauer einen Einblick in einen anderen Aspekt der SS-Zeit, denn vielen Menschen ist die Bedeutung der Peitsche in diesem Abschnitt der deutschen Geschichte nicht bekannt. Der Autor beleuchtet die Peitsche als Folterinstrument, als Herrschaftsinstrument und als SS-Emblem. Die Leser lernen, wie es dazu kam, dass Hitlers Peitsche Karriere machte und welche Folgen dies für Millionen von Menschen hatte.

„Die Peitsche“ von Bernd Mollenhauer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-8088-0 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de