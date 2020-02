Grüne: VW-Entschädigungsangebot an Kunden “nur heiße Luft”

Grüne: VW-Entschädigungsangebot an Kunden “nur heiße Luft”

Osnabrück. Die Grünen haben das Angebot von VW, Dieselfahrer auch ohne Vergleich

mit den Verbraucherschützern zu entschädigen, als “absurd” bezeichnet. “Ohne

einen Vergleich und damit klaren Rechtsanspruch und einem funktionierenden

System der Abwicklung ist es nur heiße Luft, die der Konzern verspricht”, sagte

Tabea Rößner, verbraucherpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion,

der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (NOZ). Es sei nicht in Ordnung, dass Volkswagen

dem Verbraucherschutzverband vzbv die Schuld am Platzen der Verhandlungen

zuschiebe. Der Autobauer entziehe sich einem transparenten Verfahren. “Dies als

Geschenk an die Verbraucherinnen und Verbraucher zu verkaufen ist absurd”, sagte

Rößner.

Die Grünen-Politikerin forderte die Bundesregierung auf, das Gesetz zur

Musterfeststellungsklage nachzubessern. Ohne einen Vergleich würden die mehr als

400.000 Verbraucher, die sich der Klage angeschlossen hätten, “das große Manko

der Musterfeststellungsklage zu spüren bekommen”, gab sie zu bedenken. Sie

müssten ihren individuellen Entschädigungsanspruch in einem gesonderten

Gerichtsverfahren feststellen lassen. “Die Bundesregierung muss endlich ihren

Widerstand gegen ein effektives Verfahren, das direkt auch Leistungsansprüche

klärt, aufgeben”, sagte Rößner der “NOZ”.

