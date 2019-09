Grüne würden deutlich zulegen / SPD und CDU im Umfragetief Dreyer bleibt beliebteste Landespolitikerin / PoliTrend der „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ am Donnerstag, 12.9.2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Sonntagsfrage: SPD und CDU würden verlieren, Grüne hinzugewinnen

Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, käme die SPD auf

einen Stimmenanteil von 23 Prozent (-1 gegenüber März 2019). Damit

verfügt die rheinland-pfälzische SPD über eine deutlich höhere

Unterstützung als die Bundes-SPD (14 Prozent im DeutschlandTREND

September 2019). Allerdings würden die Sozialdemokraten in

Rheinland-Pfalz mit 23 Prozent einen weiteren historischen Tiefstand

erreichen. Die CDU wäre mit 28 Prozent weiterhin stärkste politische

Kraft in Rheinland-Pfalz. Sie verlöre aber 3 Prozentpunkte und fiele

damit auf ihren bisherigen Tiefstwert vom Oktober 2018 zurück.

Drittstärkste Kraft würden die Grünen mit 21 Prozent. Mit einem

deutlichen Zuwachs von 7 Prozentpunkten gegenüber März kämen die

Grünen damit erstmals über 20 Prozent in Rheinland-Pfalz und rückten

nahe an die SPD heran. Die amtierende Koalition aus SPD, Grünen und

FDP würde somit weiterhin über eine Parlamentsmehrheit verfügen. Die

Mehrheit hätten auch ein schwarz-grünes Bündnis oder eine

schwarz-rote Koalition. Die AfD käme unverändert auf 11 Prozent. Die

FDP verlöre gegenüber März 2019 2 Prozentpunkte und würde 8 Prozent

erzielen. Die Linke käme auf 4 Prozent (-2).

Ministerpräsidentin Dreyer bleibt mit Abstand beliebteste

Landespolitikerin

Knapp zwei Drittel der Rheinland-Pfälzer*innen (65 Prozent, +1

Prozent im Vergleich zu Dezember 2018) sind aktuell mit ihrer

politischen Arbeit sehr zufrieden oder zufrieden. Im bundesweiten

Vergleich der Ministerpräsidenten rangiert Malu Dreyer damit in der

Spitzengruppe. Die CDU-Landesvorsitzende und

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner wird deutlich weniger

positiv bewertet. Mit ihrer Arbeit sind 42 Prozent sehr zufrieden

oder zufrieden (-8 Punkte). Der FDP-Landesvorsitzende und

Wirtschaftsminister Volker Wissing gewinnt an Ansehen (+8) und wird

von 35 Prozent der Rheinland-Pfälzer*innen positiv bewertet. Der

SPD-Landesvorsitzende und Innenminister Roger Lewentz kommt ebenfalls

auf 35 Prozent. Der designierte Spitzenkandidat und Nachfolger

Klöckners als CDU-Fraktionschef, Christian Baldauf, erhält

unverändert 30 Prozent Zustimmung.

Mehrheit lehnt CO2-Steuer ab und plädiert für Fortsetzung der

Großen Koalition im Bund

Der Einführung einer CO2-Steuer als Maßnahme zum Klimaschutz

stehen die Rheinland-Pfälzer*innen skeptisch gegenüber: Etwas mehr

als die Hälfte ist dagegen (57 Prozent), 38 Prozent sprechen sich für

eine CO2-Steuer aus. Außer bei den Anhängern der Grünen (dafür 77

Prozent, dagegen 21 Prozent) finden sich bei allen Parteianhängern

mehrheitlich Gegner dieser Steuer, vor allem bei den AfD- und den

FDP-Anhängern. Für eine Weiterarbeit der Großen Koalition im Bund bis

zum Ende der Legislaturperiode 2021 plädieren mehr als zwei Drittel

der Rheinland-Pfälzer*innen (70 Prozent). Auch 75 Prozent der

SPD-Anhänger sprechen sich dafür aus. Dagegen würden nur 26 Prozent

der Rheinland-Pfälzer*innen ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit

von CDU/CSU und SPD im Bund begrüßen.

Große Zustimmung für SPD-Wahlverfahren zum Parteivorsitz

Auf Bundesebene hat das Auswahlverfahren zur Besetzung der

künftigen SPD-Doppelspitze mit den ersten Regionalkonferenzen

begonnen. Die Entscheidung der SPD, ihre Mitglieder zu beteiligen,

findet bei den Rheinland-Pfälzer*innen großen Anklang (79 Prozent).

Allerdings bemängeln zugleich 80 Prozent, auch unter den

SPD-Anhängern selbst (75 Prozent), dass sich die Sozialdemokraten

momentan zu sehr mit Personalfragen und zu wenig mit Inhalten

beschäftigen. An der Qualität des Bewerberfeldes scheiden sich die

Geister: Nur knapp die Hälfte der Rheinland-Pfälzer*innen (48

Prozent) schätzt ein, es würden sich „gute Kandidatinnen und

Kandidaten“ bewerben, 33 Prozent stimmen dem eher nicht zu. Bei den

SPD-Anhängern äußern sich 67 Prozent positiv zu den Bewerbern um die

Nahles-Nachfolge.

Positiver Blick auf die wirtschaftliche Lage

Die wirtschaftliche Lage im Land wird von der Mehrheit der

Rheinland-Pfälzer*innen deutlich positiv eingeschätzt: Aktuell

bewerten sie 73 Prozent der Rheinland-Pfälzer*innen mit „sehr gut“

oder „gut“, 24 Prozent mit „weniger gut“ oder „schlecht“. Damit wird

die wirtschaftliche Lage des Landes heute ähnlich beurteilt wie

unmittelbar vor der letzten Landtagswahl. (März 2016: 77 Prozent:

„sehr gut“ oder „gut“, 21 Prozent: „weniger gut“ oder „schlecht“).

Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon-Umfrage des

Wahlforschungsinstituts „Infratest dimap“ unter 1.001

wahlberechtigten Rheinland-Pfälzer*innen (Erhebungszeitraum: 5. bis

9. September 2019). Die ausführlichen Ergebnisse sendet das

Politikmagazin „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ am Donnerstag, 12.

September 2019, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.

