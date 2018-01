GSG9 sucht Nachwuchs – Elite-Einheit soll um ein Drittel vergrößert werden

Die Eliteeinheit der Bundespolizei, GSG9, sucht Nachwuchs. Wie

GSG9-Kommandeur Jérome Fuchs dem Inforadio vom rbb sagte, soll die

Einheit mit dem Aufbau eines zweiten Standorts in Berlin deutlich

größer werden. „Wir reden über circa ein Drittel der aktuellen Stärke

des Verbandes. Das ist auch die große Herausforderung für die GSG9,

den geeigneten Nachwuchs zu bekommen“. Stationiert wird die Einheit

wahrscheinlich in Spandau, die Entscheidung ist jedoch noch nicht

endgültig gefallen. Ob die neue Einheit in Berlin eine eigene

Spezialsierung bekommen wird, sei „derzeit noch in der Planung“, so

Fuchs. Grund für den zweiten Standort in Berlin ist die anhaltende

terroristische Bedrohung. „Wenn man sich die vergleichbaren

Terrorlagen anschaut europaweit, dann waren oftmals die Hauptstädte

betroffen. Wir müssen uns auf jeden Fall in der Hauptstadt besser

aufstellen. Die Zielrichtung ist klar: eine schnelle

Reaktionsfähigkeit der GSG9 in der Hauptstadt“, sagte Fuchs dem rbb.

Seit ihrer Gründung habe die GSG9 rund 1900 Einsätze durchgeführt,

so Fuchs. Mit rund 50 Einsätzen pro Jahr sei man „gut ausgelastet“.

Die GSG9 macht aus taktischen Gründen keine Angaben zu ihrer

Personalstärke. Der vor kurzem verstorbene Gründungskommandant Ulrich

Wegener hatte sie vor einigen Wochen mit 400 beziffert. Bewerben

können sich ausschließlich Polizistinnen und Polizisten. „Sich direkt

von der Schulbank bei der GSG9 zu bewerben, sei nicht möglich“,

betonte Fuchs. Die GSG9 ist auf Bewerbungen angewiesen, denn

Abordnungen aus anderen Spezialeinheiten der Polizei zur GSG9 gibt es

nicht. Gegründet wurde die Antiterroreinheit im Jahre 1972.

