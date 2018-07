Haase: Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist kein Selbstzweck

Wechselwirkungen zwischen einzelnen Regionen

stärker in den Blick nehmen

Das Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch die Einsetzung der

Kommission zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse

beschlossen. Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft

Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag Christian

Haase:

„Wir begrüßen, dass die Kommission zur Schaffung gleichwertiger

Lebensverhältnisse nunmehr eingesetzt worden ist. Die Arbeit muss

jetzt kurzfristig aufgenommen und Ergebnisse schnellstmöglich

vorgelegt werden.

Wenn die Vorgabe des Grundgesetzes ernst genommen und mit Leben

erfüllt werden soll, muss klar definiert werden, was unter

Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu verstehen ist – und wie

diese Gleichwertigkeit erreicht werden soll. Wichtig ist dabei, dass

die Entwicklung sowohl in ländlichen Räumen als auch in städtischen

Ballungszentren in den Blick genommen und gegenseitige

Wechselwirkungen bewertet werden.

Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist kein

Selbstzweck. Es geht unter anderem um einen fairen Ausgleich zwischen

ländlichen Regionen und städtischen Ballungszentren, mit dem beide

Seiten vor den Folgen einer Wanderungsbewegung in die Städte

geschützt werden. Es geht aber ebenso um den fairen Ausgleich

zwischen verschiedenen Bereichen städtischer Ballungszentren und

verschiedenen Bereichen ländlicher Regionen sowie zwischen

finanzkräftigeren und finanzschwächeren Regionen. Ziel gleichwertiger

Lebensverhältnisse ist es nicht, überall gleiche Angebote

vorzuhalten, vielmehr geht es darum, die jeweiligen Vorteile zu

stärken, um Nachteile ausgleichen zu können. Auf diese

Herausforderung muss die Kommission zur Schaffung gleichwertiger

Lebensverhältnisse passende Antworten finden.“

