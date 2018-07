Aufsichtsrat der Thüga Aktiengesellschaft verlängert die Verträge von Michael Riechel und Dr. Christof Schulte

Die verantwortlichen Gremien der Thüga haben die

Bestellung von Michael Riechel zum Vorsitzenden des Vorstands um fünf

Jahre verlängert. Gleichzeitig wurde der Vertrag von Dr. Christof

Schulte als Finanzvorstand der Thüga um fünf Jahre verlängert.

Damit setzt das Unternehmen ein deutliches Zeichen der

Kontinuität. Der Vertrag von Dr. Matthias Cord, stellvertretender

Vorsitzender des Vorstands, war bereits im vergangenen Jahr

verlängert worden. Dr. Wolfgang Kalsbach, Vorsitzender des

Aufsichtsrats der Thüga AG, erklärt dazu: „Die Entscheidung für die

Vertragsverlängerungen spiegelt die hohe Kompetenz des Vorstands der

Thüga wider und honoriert dessen Leistungen für das Unternehmen. Ich

bin überzeugt davon, dass der Vorstand in seiner aktuellen Besetzung

hervorragend aufgestellt ist und die Thüga weiterhin erfolgreich

führen wird.“

Gleichzeitig teilte der Aufsichtsratsvorsitzende Kalsbach mit,

dass die vakante Position von Dr. Gerhard Holtmeier im Vorstand der

Thüga AG wiederbesetzt werden soll. Holtmeier war Ende des Jahres

2017 auf eigenen Wunsch aus dem Thüga-Vorstand ausgeschieden, um sich

einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Ziel sei es, so

Kalsbach, bis Ende des Jahres den vierten Vorstand gefunden zu haben.

Über Thüga:

Die in München ansässige Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) ist eine

Beteiligungs- und Fachberatungsgesellschaft mit kommunaler

Verankerung. 1867 gegründet, ist sie als Minderheitsgesellschafterin

bundesweit an rund 100 Unternehmen der kommunalen Energie- und

Wasserwirtschaft beteiligt. Die jeweiligen Mehrheitsgesellschafter

sind Städte und Gemeinden. Mit ihren Partnern bildet Thüga den

größten kommunalen Verbund lokaler und regionaler Energie- und

Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland – die Thüga-Gruppe.

Gemeinsames Ziel ist es, die Zukunft der kommunalen Energie- und

Wasserversorgung zu gestalten. Thüga mit ihren rund 240 Mitarbeitern

entwickelt und baut die Gruppe weiter aus, unterstützt kommunale

Unternehmen mit Beratung und Dienstleistungsgesellschaften und trägt

so zur Wettbewerbsfähigkeit ihrer Partner bei. Diese verantworten die

aktive Marktbearbeitung mit ihren lokalen und regionalen Marken:

Insgesamt versorgen 17.200 Mitarbeiter bundesweit vier Millionen

Kunden mit Strom, zwei Millionen Kunden mit Erdgas und 0,9 Millionen

Kunden mit Trinkwasser. 2016 haben sie dabei einen Umsatz von 19

Milliarden Euro erwirtschaftet. www.thuega.de

