Handbuch Soziale Revolution – Partei- und gesellschaftsübergreifender Leitfaden

Eine Gesellschaft entsteht durch die Zusammenkunft von unterschiedlichen Menschen, die sich auf die ein oder andere Weise auf gemeinsame Nenner für das Miteinander festlegen. Anfang des 21. Jahrhunderts stehen jedoch viele Gesellschaften auf dem Kopf. Wirtschaftsmodelle brechen in sich zusammen, Politiker machen, was sie wollen, und die Individuen fragen sich, ob sie überhaupt eine Rolle spielen. Walter Krahes „Handbuch Soziale Revolution“ beinhaltet eine tabulose, kritische Analyse der kapitalistischen Marktwirtschaft. Darin kommt der Autor zum eindeutigen Ergebnis, dass das aktuelle Wirtschaftsmodell weder sozial noch ökologisch den heutigen Anforderungen auch nur ansatzweise entspricht. Der Autor will durch seine Analyse zeigen, warum das System für die Mehrheit nicht funktioniert, und was einzelne Mitglieder der Gesellschaft unternehmen können, um daran etwas zu ändern.

Die kapitalistische Marktwirtschaft ist laut „Handbuch Soziale Revolution“ von Walter Krahe definitiv am Ende. Das Buch erklärt, wie durch die globale Zusammenarbeit möglichst vieler Schritt für Schritt der Übergang zur ausgleichenden Kooperationswirtschaft, in der man gleichermaßen Eigen-, Fremd-, Gemein- und Universalwohl berücksichtigt, angegangen werden kann. Probleme wie Hunger, Armut, soziale Ungerechtigkeit, Massenmigration, politische Instabilität, Umwelt- und Klimaschäden können realistisch in den Griff bekommen werden. „Handbuch Soziale Revolution“ ist ein Leitfaden, wie aus der Überzeugung des Einzelnen die Macht der Gesellschaft werden kann. Walter Krahe legt mit seinem Partei- und gesellschaftsübergreifenden Leitfaden eine inspirierende Lektüre vor.

„Handbuch Soziale Revolution" von Walter Krahe ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-7906-9 zu bestellen.

