Harbarth: Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung schaffen guten Rahmen für Gesetzgebungsverfahren

Asyl und Migration bleiben getrennt; Einwanderung

in unser Sozialsystem wird klare Absage erteilt

Am heutigen Dienstag hat das Kabinett den Beschluss „Eckpunkte zur

Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten“ gefasst. Hierzu erklärt der

stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen

Bundestag, Stephan Harbarth:

„Mit dem heutigen Kabinettsbeschluss ist ein guter Rahmen für das

Gesetzgebungsverfahren geschaffen worden, den es nun auszugestalten

gilt. Die Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung entwickeln unser

bestehendes System fort, dem Bürokratiemonster –Punktemodell– wird

endgültig eine Absage erteilt.

Aus Sicht der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist entscheidend, dass

eine Zuwanderung in unsere sozialen Sicherungssysteme durch

entsprechende Vorkehrungen ausgeschlossen wurde und dass es bei einer

klaren Trennung zwischen Asyl und Migration bleibt. Dem entsprechend

wird es auch keine Stichtagsregelung geben. Eine Vermischung von Asyl

und Migration wäre ein starker Anreiz für einen missbräuchlichen

Asylantrag in Deutschland. Das aber wäre das Gegenteil von dem, was

CDU und CSU erreichen wollen. Wir wollen Zuwanderung nicht dem Zufall

überlassen, sondern entlang unserer wirtschaftlichen Interessen

steuern und begrenzen.

Bei dem nun anstehenden Prozess wird es vor allem auch darauf

ankommen, die Verwaltungsverfahren zu straffen, heute noch weit

verstreute Kompetenzen zu bündeln und im In- und Ausland für

Wirtschaft und Fachkräfte zentrale Anlaufstellen zu schaffen.“

