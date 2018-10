Pazderski: Die Deutsche Einheit ist und bleibt eine Erfolgsgeschichte der Demokratie

Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Georg

Pazderski erklärt zum Tag der Deutschen Einheit:

„28 Jahre nach der Wiederherstellung der Deutschen Einheit ist die

AfD im Osten unseres Landes laut einer aktuellen Umfrage des

Emnid-Instituts mit 27 Prozent die stärkste Partei. In Chemnitz gehen

die Bürger 2018 auf die Straße, statt Gewalt durch illegal in ihrer

Stadt lebende Zuwanderer einfach hinzunehmen. Dafür werden sie bei

den Altparteien im Westen der Republik geschmäht. Sogar der Präsident

des Bundesamtes für Verfassungsschutz muss gehen, weil er sich den

Pauschalurteilen der westlichen Kommentatoren nicht anschließt.

Ausgerechnet die Sachsen, die in Deutschland Jahr für Jahr

gemeinsam mit Bayern die Schüler mit den besten Noten hervorbringen,

werden von linksliberalen Westlern heute wieder gerne als Idioten und

Dumpfbacken dargestellt. Westdeutsche Medien warnen davor, dass der

unbotmäßige Osten unseres Landes angeblich wirtschaftlich

zurückbleiben wird, wenn er sich nicht endlich einer massiven

Zuwanderung unterwirft.

Und der oberste Vertreter der SED-Nachfolgepartei in der

Landesregierung von Berlin, Klaus Lederer von der Linkspartei,

entlässt just im Vorfeld des Tages der Deutschen Einheit 2018 den

hochverdienten Bürgerrechtler Hubertus Knabe aus seiner Funktion als

Direktor der Stasi-Opfer-Gedenkstätten, angeblich weil Knabes Vize

nicht weiß, dass Frauen ein Recht auf Respekt haben.

Alle diese Meldungen zeigen: Es scheint, erst langsam wird vielen

Westdeutschen klar, dass die Vereinigung der beiden deutschen Staaten

eben doch nicht nur ein „Anschluss“ war, sondern unsere gesamte

Republik verändert hat und noch verändert. Gerade wir in der AfD –

und ganz besonders im Landesverband Berlin – erleben Tag für Tag, wie

sensibel unsere Parteifreunde aus dem Osten unseres Landes und

unserer Stadt auf alle Anzeichen zur Abschaffung der deutschen Nation

reagieren. Dafür verdienen sie Lob und Unterstützung, nicht

Diskriminierung und Beschimpfung.

Unsere Anerkennung und unser Dank gilt in diesen Wochen den

mutigen Bürgern in Sachsen, weil sie die vielen Fehlentwicklungen in

unserem Land, für die die Altparteien verantwortlich sind, nicht

einfach hinnehmen, sondern tatsächlich dagegen aufstehen. Sie nehmen

ihr im Grundgesetz garantiertes Recht auf Meinungsfreiheit und

Demonstrationsfreiheit ernst, statt wie so viele im Westen

schulterzuckend zu resignieren und den rot-grünen Meinungsführern das

Feld zu überlassen.

Damit helfen sie uns allen. Zur Anerkennung der demokratischen

Leistung der Menschen im Osten gehört aber auch der Hinweis, dass die

AfD als Kämpferin für Bürgerrechte mit hohem Zuspruch in der

Bevölkerung keine Trittbrettfahrer vom rechten Rand braucht. Sie

schaden der AfD und den Anliegen der Bürger in Ost und West. Wir

wollen unsere Demokratie besser machen, nicht sie abschaffen. Deshalb

grenzen wir uns klar von den braunen politischen Bankrotteuren,

Unruhestiftern und Desperados ab. Wir erteilen allen Formen der

politischen Gewalt eine Absage, von welcher Spielart des Extremismus

sie auch immer ausgeht.

2019 werden Sachsen, Brandenburger und Thüringer an der Wahlurne

in freien Wahlen zeigen, wem sie die Regierungsverantwortung

anvertrauen wollen. Schon bereitet dies den Altparteien Alpträume.

Wir als AfD freuen uns dagegen auf diese Wahlen. Sie werden ein Fest

der Demokratie werden und die Erfolgsgeschichte der Deutschen Einheit

fortsetzen: friedlich, verantwortungsvoll und bürgernah.“

