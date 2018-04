Hardt: 70 Jahre Israel – das historische Geschenk ist Verpflichtung und Verantwortung zugleich

Freundschaft festigen und ausbauen – Antisemitismus

entschlossen entgegentreten

Der Staat Israel feiert am heutigen Donnerstag nach jüdischem

Kalender den 70. Jahrestag seiner Staatsgründung, die am 14. Mai 1948

durch Verlesung der Unabhängigkeitserklärung von David Ben-Gurion

erfolgte. Der Deutsche Bundestag wird am 26. April die Staatsgründung

mit einer Debatte würdigen. Hierzu erklärt der außenpolitische

Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:

„Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wünscht dem Staat Israel ebenso

wie dem Volk Israels ein herzliches –Masel tov– – Viel Glück und

Erfolg! Vor dem Hintergrund des Zivilisationsbruchs der Shoah, für

die Deutschland die historische Verantwortung trägt, ist die

Staatsgründung Israels ebenso wie die einmalige und enge

deutsch-israelische Freundschaft eine besondere Errungenschaft. Das

Leid des jüdischen Volkes in Europa und die Geschichte des Staates

Israel werden uns für immer auf besondere Weise verbinden.

Daher setzt sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion auch weiterhin mit

aller Entschiedenheit gegen jegliche Form des Antisemitismus ein. Die

Bilder, die uns gerade aus der Mitte Berlins erreichen, sind

unerträglich und nicht hinnehmbar. Wir müssen Antisemitismus mit

aller Konsequenz des Rechtsstaates bekämpfen und in der politischen

Bildungs- sowie der Integrationsarbeit auf Vorbeugung hinwirken.

Täter müssen zur Rechenschaft gezogen, die Taten geahndet werden. Es

ist richtig, dass Deutschland jetzt einen Beauftragten für das

jüdische Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus hat.

Auch 70 Jahre nach seiner Staatsgründung trägt Deutschland eine

besondere Verantwortung für das Existenzrecht und die Sicherheit

Israels. Aufgrund unserer Geschichte ist und bleibt die Sicherheit

Israels Teil der deutschen Staatsräson. Diese unverrückbare

Verpflichtung Deutschlands wird unsere Politik gegenüber dem gesamten

Nahen Osten weiter prägen.

Wir stehen nach wie vor konsequent für sichere Grenzen Israels als

jüdischem, demokratischem Staat ein. Zugleich setzen wir uns für eine

nachhaltige Aussöhnung mit den Palästinensern im Rahmen einer

Zwei-Staaten-Lösung für zwei Völker ein, die ein friedliches

Zusammenleben Seite an Seite in einem jüdisch-demokratischen Staat

Israel und in einem souveränen, demokratischen und lebensfähigen

palästinensischen Staat erlaubt.

Zugleich liegt es auch weiterhin in deutscher Verantwortung, im

Dialog mit Politikern im Nahen Osten für diese Lösung einzutreten und

die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Jüngste Annäherungen

zwischen Israel und wichtigen arabischen Staaten wie Saudi-Arabien

sind positive Entwicklungen, die wir entschieden unterstützen.

Die einmaligen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel sind

uns Verpflichtung und Ansporn zugleich. Wir werden die Beziehungen in

allen Bereichen festigen und vertiefen. Dies gilt für den

zivilgesellschaftlichen, politischen und kulturellen Austausch, die

wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Forschungs- und

Bildungskooperation ebenso wie die für die Sicherheit beider Staaten

essentielle sicherheits- und militärpolitische Zusammenarbeit.

Die Koalitionsfraktionen werden die besonderen Beziehungen

zwischen Deutschland und Israel ebenso wie unsere Vision für unsere

zukunftsgerichtete Partnerschaft in einem gemeinsamen Antrag

würdigen, den wir am 26. April im Deutschen Bundestag beraten und

beschließen werden.“

