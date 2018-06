Hardt: Ohne internationale Institutionen geht es nicht

Deutschland und Frankreich sind entschlossen, die

multilateralen Strukturen zu stärken

Der deutsch-französische Ministerrat hat bei seiner Tagung in

Meseberg am Dienstag die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit

in weltpolitisch volatilen Zeiten herausgehoben. Dazu erklärt der

außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen

Hardt:

„Der Austritt der USA aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten

Nationen führt uns erneut vor Augen, wie sehr multilaterale

Strukturen in der gegenwärtigen Zeit gefährdet sind. Auch wenn dieses

Gremium der Vereinten Nationen wiederholt mit einseitigen Berichten

gegen Israel aufgefallen ist, während Menschenrechtsverletzungen im

Iran, in Eritrea oder Nordkorea praktisch kaum verurteilt wurden,

besitzt es dennoch als Organ der Vereinten Nationen eine hohe

Legitimität und verkörpert den Anspruch der UN auf Universalität der

Menschenrechte.

Umso ermutigender ist es, dass sich Deutschland und Frankreich in

der Erklärung von Meseberg darauf verpflichtet haben, in den Jahren

2019 und 2020, in denen Deutschland auch Mitglied des

UN-Sicherheitsrats ist, dort auf das Engste zusammenzuarbeiten.

Europa muss ein verlässlicher Anker für die multilaterale Weltordnung

bleiben, wenn andere aus Leichtsinn oder gar Eigennutz diese Ordnung

schwächen wollen. Für gemeinsame Initiativen zur Konfliktverhütung

und Krisenbewältigung und zur Vermeidung von Gewalt, Flucht und

Vertreibung in der Welt hat unsere Regierung den Rückhalt der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, dass die Erklärung von

Meseberg besonders in der Außen- und Sicherheitspolitik vom Geist

verstärkter Zusammenarbeit geprägt ist. Damit setzt sie einen

sichtbaren Kontrapunkt zur Schwächung internationaler

Ordnungssysteme, wie sie gegenwärtig auf der Welt zu beobachten ist.

Die europäische Integration im Verteidigungsbereich liegt im

ureigenen deutschen Interesse. Denn die Europäische Union und ihre

Mitgliedstaaten werden künftig mehr Aufgaben übernehmen müssen, um

das gegenüber den Bürgern gegebene Versprechen eines Europas der

Sicherheit und des Wohlstands zu erneuern.

Es sollte besonderes Kennzeichen zukünftiger europäischer

Initiativen sein, dass zivile und militärische Fähigkeiten stets im

Zusammenhang gedacht und im Sinne einer nachhaltig positiven

Entwicklung eingesetzt werden. Robustes Handeln ist leider nicht

immer vermeidbar, doch damit alleine werden Konflikte ohnehin nie

überwunden. Dafür ist die ganze Bandbreite ziviler Instrumente

erforderlich, vom Aufbau funktionierender staatlicher Strukturen über

die wirtschaftliche Entwicklung bis hin zur Förderung der

Zivilgesellschaft. Dafür braucht es erhebliche Mittel und einen

langen Atem.“

Pressekontakt:

CDU/CSU – Bundestagsfraktion

Pressestelle

Telefon: (030) 227-52360

Fax: (030) 227-56660

Internet: http://www.cducsu.de

Email: pressestelle@cducsu.de

Original-Content von: CDU/CSU – Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell