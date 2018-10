Ford sammelt erneut Bücher für einen guten Zweck (FOTO)

– Ford Beschäftigte spendeten 8.129 Bücher für die Bücherbörse der THKöln

– Einnahmen sind gedacht für den Bau einer Schule in Malawi/Ostafrika

– Bisherige Spenden finanzierten bereits den Bau einer Grundschule in

Nairobi/Kenia

Insgesamt 8.129 Bücher kamen zusammen, nachdem Ford seine

Belegschaft dazu aufgerufen hatte, Bücher für die Bücherbörse der

Technischen Hochschule (TH) Köln zu spenden. Vom 3. bis 28. September

konnten die Beschäftigten des Automobilherstellers Bücher an

verschiedenen Stellen auf den Werkgeländen in Niehl und Merkenich

abgeben, die im Anschluss gesammelt an das Team der TH Köln geliefert

wurden. Damit wurde die Zahl von letztem Jahr (2.833 Bücher) weit

übertroffen.

Gemeinsam mit vielen weiteren Spenden wird am 3. und 4. November

in der Technischen Hochschule (TH) Köln wieder die Bücherbörse

stattfinden, bei der Bücher, Schallplatten und Kuchen für einen guten

Zweck verkauft werden. Der diesjährige Erlös ist für den Bau einer

Schule in Malawi/Ostafrika gedacht ist. Letztes Jahr konnte mit den

Erlösen der Bau einer Grundschule in Nairobi/Kenia finanziert werden.

Mehr Infos unter: http://buecherboerse.org

Bei Ford stellten neun Freiwillige das Projekt auf die Beine. Sie

richteten die unterschiedlichen Sammelstellen ein, koordinierten die

Zusammenführung und Lagerung der einzelnen Spenden und sorgten für

eine reibungslose Anlieferung bei der TH Köln. Der Kölner

Automobilbauer unterstützt das ehrenamtliche Engagement seiner

Beschäftigten, indem er sie bis zu zwei Tage pro Jahr bezahlt von

ihrer eigentlichen Tätigkeit freistellt, um sich gemeinnützig zu

engagieren.

