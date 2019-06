Harte Schatten – fesselnde Lektüre beschäftigt sich mit der Zeit des dritten Reiches

Deutschland ist in die Hände der Nationalsozialisten gefallen. Während sich innerhalb der deutschen Abwehr unter Admirals Canaris der militärische Widerstand formiert und die Abwehr sogar ein Attentat auf Heinrich Himmler plant, verüben SS-Offiziere des Sicherheitsdienstes in Russland unvorstellbare Verbrechen. Heinz Kessler, einer der fähigsten Abwehr-Offiziere wird unter strengster Geheimhaltung auf einen der schlimmsten SS-Offiziere angesetzt, um ihn auszuschalten. Nach einem gescheiterten Attentat auf Hitler, wird Canaris verhaftet und die Abwehr der SS einverleibt. Kessler, der zur SS übertreten musste, plant nun die Befreiung und Flucht seines ehemaligen Chefs aus dem Konzentrationslager. Allerdings rennt ihm langsam die Zeit davon.

Binga Hydman veröffentlichte bislang zumeist gesellschaftspolitische Artikel und arbeitet als Redakteur. In seinem Debütroman verknüpft der Autor historische Begebenheiten aus der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges mit der fiktiven Lebensgeschichte eines Offiziers, der seinem eigenen Gewissen folgt. Der spannende Roman „Harte Schatten“ von Binga Hydman beschäftigt sich mit einem dunklen Kapitel der Geschichte und scheut sich auch nicht vor der Beschreibung von brutalen Taten, die unvorstellbar sind, aber doch so oder ähnlich durchaus geschahen. „Harte Schatten“ ist daher kein Werk für schwache Nerven. Es geht in der Handlung um Widerstandskämpfer, die GeStaPo, Konzentrationslager, den Holocaust und den Russlandfeldzug. Hydman bringt Geschichte in seiner Erzählung auf sehr eindrückliche und erlebbare Art näher.

