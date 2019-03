Häusliche Gewalt: Jeden Tag sterben in Lateinamerika 220 Kinder durch Gewalt in der Erziehung

Während in den westlichen Industriestaaten Gewalt

in der Erziehung gesellschaftlich immer weniger akzeptiert ist,

sterben in Lateinamerika jeden Tag 220 Kinder an den Folgen. Das

vermelden die SOS-Kinderdörfer und ziehen eine traurige Bilanz: Jedes

zweite minderjährige Todesopfer häuslicher Gewalt weltweit stirbt in

Lateinamerika. „Das sind alarmierende Zahlen, die in Deutschland die

Nachrichtenseiten füllen würden, in Lateinamerika sind sie trauriger

Alltag“, sagt Teresa Ngigi, Psychologin und Trauma-Expertin bei der

Hilfsorganisation.

Hinter den schweren Gewalttaten stecke eine patriarchalische

Mentalität. Kinder müssten demnach mit Härte und Schlägen erzogen

werden. „Das hat schwerwiegende Folgen für die Kinder. Für ihren

Körper, ihre Psyche, ihre Zukunft, aber auch die Gesellschaft“, sagt

Ngigi. Denn die Gewalt werde von Generation zu Generation

weitergegeben. Und sie habe verheerende Folgen für die Kinder.

„Die große Mehrheit der Opfer leidet unter Depressionen, Angst,

Aggression und Konzentrationsstörungen“, sagt Ngigi. „Die

Wahrscheinlichkeit, dass die Gewalt später zu Abhängigkeiten führt

und dass diese Kinder später selbst Gewalt anwenden oder straffällig

werden, ist extrem hoch.“

In Deutschland gibt es seit November 2000 ein Gesetz, dass

„körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere

entwürdigende Maßnahmen“ verbietet. In Lateinamerika werde über die

Misshandlungen meist hinweggesehen: „Wir gehen davon aus, dass in

Mexiko sechs von zehn Kindern regelmäßig häusliche Gewalt erleben, in

El Salvador und Chile sogar sieben von zehn“, sagt Ngigi. In Paraguay

hielten mehr als die Hälfte aller Jungen und Mädchen Prügel gar für

notwendig für ihre Entwicklung, und die Hälfte aller Mädchen in der

Region erkläre, dass häusliche Gewalt für sie normal sei. Was diese

Kinder noch nicht wissen könnten: „Die Gewalt, die sie erfahren, wird

lebenslange Narben hinterlassen“, sagt Ngigi.

Um den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen, brauche es

vielfältige Maßnahmen: „Als Kinderhilfswerk nehmen wir zum Beispiel

Einfluss auf die Regierungen, damit sie entsprechende Gesetze

erlassen. Außerdem betreiben wir Anlaufstellen für betroffene Kinder,

klären Eltern über die Folgen von Gewalt in der Erziehung auf und

stehen ihnen beratend zur Seite“, sagt Ngigi.

Kinder haben ein Recht auf Schutz vor Gewalt und auf eine

beschützende Familie. Die SOS-Kinderdörfer rufen mit ihrer Aktion

#GiveKidsAVoice alle Kinder dazu auf, ihre Stimme für ihre Rechte zu

erheben.

Erfahren Sie hier, was hinter dieser Aufforderung steckt:

https://www.givekidsavoice.de/

