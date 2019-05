Heilbronner Stimme: Christina Stresemann: Mein Großvater Gustav wäre sehr glücklich, wenn er das heutige Deutschland und das Grundgesetz sehen würde

Die Bundesrichterin Christina Stresemann,

Enkeltochter des Reichskanzlers Gustav Stresemann, würdigt in einem

Interview die Bedeutung des Grundgesetzes. Die Richterin am

Bundesgerichtshof sagte der „Heilbronner Stimme“ (Donnerstag): „Wir

leben heute in einem demokratischen und liberalen Staat, haben

Frieden und sind mit unseren Nachbarn innerhalb der Europäischen

Union vielfältig verbunden. Mein Großvater Gustav Stresemann konnte

vor 90 Jahren von einem solchen Deutschland nur träumen. Die

Grundlage unserer Stabilität ist das Grundgesetz. Es steht heute als

Sinnbild für Beständigkeit und wird als solches vom ganz

überwiegenden Teil der Bevölkerung sehr geschätzt. Wir sollten uns an

Tagen wie diesem 23. Mai immer auch vergewissern, wie gut wir es in

den vergangenen 70 Jahren hatten.“

Ihr Großvater Gustav Stresemann wäre heute sehr glücklich.

Christina Stresemann: „Sein größtes Anliegen war die Aussöhnung der

Erzfeinde Frankreich und Deutschland. Heute kann sich doch niemand

mehr vorstellen, dass diese beiden Nationen noch einmal gegeneinander

Krieg führen. Er würde sich auch über die Stabilität und die

Weltoffenheit Deutschlands freuen. Mein Großvater hat nach dem Ersten

Weltkrieg viel für die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund getan.

Sein Ziel, Deutschland zu einem anerkannten Mitglied der

Staatengemeinschaft zu machen, ist heute mit unserem Status in der UN

erreicht. Ihm schwebte auch ein vereintes Europa vor, wenn er fragte:

„Wo bleibt die europäische Münze? Wo die europäische Briefmarke?“ Die

gemeinsame Währung gibt es inzwischen. Mein Großvater wäre sehr

glücklich, wenn er das heutige Deutschland und das Grundgesetz sehen

würde.“

Die Juristin betonte: „Das Grundgesetz ist in guter Verfassung,

auch dank dem Bundesverfassungsgericht, dessen Arbeit man gar nicht

hoch genug schätzen kann. Es kann von jedem Bürger angerufen werden,

und es sorgt nicht nur für die Durchsetzung der verfassungsmäßigen

Rechte des Einzelnen, sondern entwickelt die Grundrechte auch

weiter.“

Die Bewegung Fridays for Future könne sich auf das Grundgesetz

berufen, sagte Stresemann: „Ich würde mir wünschen, dass Artikel 20a

mehr in den Blick gerät, der den Schutz der natürlichen

Lebensgrundlagen betrifft. Es heißt darin, dass der Staat in

Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen

Lebensgrundlagen und die Tiere schützt. Das ist ein sogenanntes

Staatsziel, aus dem man zwar keine unmittelbaren Rechte ableiten

kann, aber es wäre zu wünschen, dass die Politik dieses Staatsziel

ernster nähme.“ Die Bewegung Fridays for Future sei ihr sympathisch,

„und ihre Sorgen sind allzu berechtigt. Das Artensterben nimmt rasant

zu, den Klimawandel kann man nicht bestreiten. Wenn die Jugendlichen

von Politikern mehr Aktivitäten fordern, haben sie das Grundgesetz in

Form von Art. 20a auf ihrer Seite.“

Über die Zukunft Europas sagte Christina Stresemann: „Ich kann die

Sorge vieler Menschen vor einer zu starken EU-Zentralregierung

nachvollziehen. In Deutschland haben wir gute Erfahrungen mit dem

Föderalismus und dezentraler Verwaltung gemacht und sehr schlechte

mit dem Zentralstaat. Der französische Präsident Charles de Gaulle

hat vom „Europa der Vaterländer“ gesprochen, d.h. dass die

Einzelstaaten ihre Identität behalten. Das wünschen sich sicherlich

viele Bürger. Je mehr Kompetenzen auf die EU übergehen, desto stärker

wird dagegen das Gefühl, an nationaler Identität und an Einfluss zu

verlieren. Freiheit, Frieden und Wohlstand in Europa sind nicht davon

abhängig, dass alles in Brüssel entschieden wird.“ Sie fügte hinzu:

„Ich bin eine große Anhängerin der europäischen Idee, aber wir müssen

auch kritische Fragen zulassen; wer die EU kritisiert, ist deshalb

noch lange kein Feind der europäischen Einigung.“ Auf die Frage, ob

eine europäische Verfassung notwendig wäre, sagte Stresemann:

„»Vereinigte Staaten von Europa« bräuchten tatsächlich eine

Verfassung. Aber wir brauchen zunächst eine Debatte und eine

Entscheidung darüber, wohin die EU eigentlich steuern soll.“

Das komplette Interview unter: https://www.stimme.de/deutschland-w

elt/politik/dw/Von-diesem-Deutschland-konnte-Stresemann-vor-90-Jahren

-nur-traeumen;art295,4199296

INFO: Dr. Christina Stresemann (61) ist seit 2003 Richterin am

Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Von 2004 bis 2012 war Stresemann auch

Richterin am Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin. Stresemann

ist die Tochter des deutschen Dirigenten Wolfgang Stresemann und der

US-amerikanischen Pianistin Mary Jean Stresemann. Ihr Großvater

väterlicherseits war der Politiker Gustav Stresemann (1878 bis 1929),

Politiker und Staatsmann der Weimarer Republik, der 1923

Reichskanzler und danach bis zu seinem Tod Reichsminister des

Auswärtigen war. Er trug zur Verbesserung der Beziehung mit

Frankreich bei. 1926 erhielt er zusammen mit seinem französischen

Amtskollegen Aristide Briand den Friedensnobelpreis.

