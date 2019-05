Das Schiff ist weiblich – authentische Geschichten von inspirierenden Frauen –an Bord–

In der Vergangenheit galten Frauen an Bord eines Schiffes oft als ein Zeichen für Unglück. Auch heute gibt es noch den ein oder anderen Mann, der mit weiblicher Crew nicht wirklich etwas am Hut haben möchte. Glücklicherweise gibt es immer mehr Frauen, die sich von den altmodischen Einstellungen nicht aufhalten lassen. „Das Schiff ist weiblich“ von Sandra Kloss-Selim, Conny Pfeiffenberger, Uta Rickert, Tanja Merkl, Beatrix Westphal und Eva Störmer präsentiert eine Sammlung voller authentischer Geschichten von inspirierenden Frauen, die an Bord von Schiffen ihren „Mann“ stehen. Eine Kapitänin berichtet, wie sie Kind und die See unter einen Hut bringt, eine Deutschlehrerin wurde an Bord zum Rockstar und eine gute Cruise Direktorin kann an Bord einen immensen Unterschied machen.

Sandra Kloss-Selim und ihre Co-Autorinnen entführen mit einer unterhaltsamen Lektüre in die Welt der weiblichen Seefahrt. Die authentischen und direkt aus dem Leben gegriffenen Geschichten kommen einerseits unterhaltsam daher, bieten aber auch jede Menge positive Impulse. Frauen, die sich für Arbeit auf Schiffen interessieren, aber bisher kaum Unterstützung erhielten, finden in „Das Schiff ist weiblich“ die notwendige Motivation, um den eigenen Traum zu folgen. Anhand der vielen erfolgreichen Beispiele wird schnell deutlich, auf welche Weise Frauen an Bord eines Schiffes einen positiven Unterschied machen können und keineswegs Pech bringen – ganz im Gegenteil! Lassen Sie sich inspirieren und holen Sie sich Mut, für Ihren eigenen Weg!

„Das Schiff ist weiblich“ von Eva Störmer, Beatrix Westphal, Tanja Merkl, Uta Rickert, Conny Pfeiffenberger und Sandra Kloss-Selim ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-4925-2 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de