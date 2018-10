Heilbronner Stimme: Mittel für Wasserstraßen-Ausbau werden erneut nicht vollständig abgerufen – Zustand von 59 Wehren „ungenügend“

Der Investitionsstau auf deutschen Wasserstraßen

droht noch länger zu werden. Auch in diesem Jahr werden

voraussichtlich nicht alle bereitgestellten Mittel für die

Binnenschifffahrt verbaut werden können, berichtet die „Heilbronner

Stimme“ (Dienstag). Entsprechend habe sich der Leiter der Abteilung

Wasserstraße/Schifffahrt im Bundesverkehrsministerium bei einer

Tagung in Berlin geäußert, so das Blatt. Nach Informationen unserer

Zeitung gehe die Abteilung inzwischen auch davon aus, dass etwa 650

Planer in der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung fehlten – bislang

war von 500 fehlenden Fachkräften die Rede.

Zwar seien in der vorherigen Legislaturperiode 223 zusätzliche

Stellen bewilligt worden, aber meistens projektbezogen. In diesem

Jahr wurden dann 55,5 Stellen zusätzlich geschaffen – „so dass

erstmals eine Trendwende von zusätzlichen Stellen für dringend

erforderliche Ersatzinvestitionen festzustellen ist“, teilte das

Bundesverkehrsministerium gegenüber der Zeitung mit. Für den Haushalt

2019 seien weitere Stellenbewilligungen zu erwarten.

Bereits im vergangenen Jahr standen zwar 624 Millionen Euro zur

Verfügung, ausgegeben wurden aber nur 438 Millionen Euro, wurde nach

Informationen der Zeitung beim „Dialog zur Beschleunigung von großen

Bauvorhaben“ in Berlin berichtet. Für dieses Jahr sind nach Angaben

des Ministeriums gegenüber der Zeitung für Ersatz-, Aus- und

Neubauinvestitionen an den Bundeswasserstraßen insgesamt 549

Millionen Euro veranschlagt.

Vorrang haben für die Generaldirektion Wasserstraßen und

Schifffahrt momentan ohnehin die Wehre: Insgesamt hätten aktuell 133

dieser 240 Anlagen in Deutschland die Zustands-Note ausreichend und

59 sogar ungenügend, berichtete auf der Tagung deren Präsident

Hans-Heinrich Witte, so die Informationen der Zeitung. Zurzeit sind

38 Wehre identifiziert, die der grundhaften Erneuerung bedürfen,

erklärte das Ministerium gegenüber dem Blatt. 117 Anlagen könnten in

ihrem derzeitigen Zustand höchstens noch zehn Jahre betrieben werden,

wurde zudem bei der Veranstaltung berichtet, so die Zeitung. Daher

solle nun ein Programm aufgelegt werden, dass jedes Jahr 180

Millionen Euro Ausgaben vorsieht, so dass bis 2030 pro Jahr drei

Wehre grundlegend saniert werden können, kündigte Witte demnach an.

Derzeit stünden dafür nur 18 Millionen Euro jährlich zur Verfügung.

In ein erstes Pilotprogramm mit einem Gesamtvolumen von einer

Milliarde Euro sollen demnach 34 Wehre aufgenommen werden.

