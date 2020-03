Heinen-Esser: Laschet unterstützt Interessen der Frauen am besten

Köln. NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser spricht sich für

die Wahl von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zum CDU-Bundesvorsitzenden aus

– auch weil er die Interessen der Frauen am besten unterstütze. Heinen-Esser

sagte dem “Kölner Stadt-Anzeiger” (Mittwoch-Ausgabe) auf die Frage, welcher der

Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz aus weiblicher Perspektive am besten

geeignet sei: “Derjenige, der die politischen Themen ernst nimmt und setzt, die

Frauen und Familien besonders berühren. Und das ist der Kandidat, der eben auch

in der Lage ist, Brücken zu bauen und unterschiedliche Positionen

zusammenzuführen. Und das ist für mich Armin Laschet.”

