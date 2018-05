Helfern helfen, zu helfen – Santander ermutigt zu Ehrenamt

– Ehrenamtlich aktive Mitarbeiter erhalten bis zu drei Urlaubstage

extra

Der internationale „Tag der Pflege“ am 12. Mai rückt jährlich die

Menschen in den Fokus, die sich um Pflegebedürftige kümmern – auch

Santander ermutigt die Mitarbeiter dazu, sich in diesem und anderen

Bereichen ehrenamtlich für andere stark zu machen. Ehrenamtliches

Engagement in der Freizeit wird daher mit bis zu drei zusätzlichen

Urlaubstagen von der Bank honoriert.

„Ehrenamtlich helfende Menschen werden für unsere Gesellschaft

immer wichtiger – sei es in der Pflege, in der Flüchtlingsarbeit oder

im Bereich der Bildung. Wir unterstützen es daher gerne, wenn sich

unsere Mitarbeiter für den guten Zweck einsetzen“, so Thomas Sürth,

Direktor Bereich Personal bei Santander.

Santander will der Gesellschaft auch an anderer Stelle etwas

zurückgeben und spendet jährlich weltweit über 200 Millionen Euro für

gemeinnützige Aktionen, soziale Einrichtungen und Bildung. „Kinder

und Jugendliche in ihrer Bildung zu fördern, ist uns bei Santander

ein besonderes Anliegen“, erklärt Thomas Sürth weiter.

Tatkräftiges Engagement steht auch im Mittelpunkt der „We are

Santander“-Woche, die jedes Jahr im Juni stattfindet. Weltweit ziehen

Mitarbeiter der Santander Gruppe in dieser Woche für den guten Zweck

an einem Strang. Das Besondere in Deutschland: Santander Mitarbeiter

können ihre Herzensprojekte und Vereine selbst als Spendenempfänger

vorschlagen. Der Startschuss für die diesjährige „We are

Santander“-Woche fällt mit dem Santander Marathon in Mönchengladbach

am 3. Juni 2018.

Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- und

Geschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehn

Kernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen am

Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet,

verfügt Santander Ende 2017 über ein verwaltetes Vermögen (Einlagen

und Investmentfonds) von 986 Milliarden Euro. Santander hat weltweit

etwa 133 Millionen Kunden, 13.700 Filialen und rund 200.000

Mitarbeiter. 2017 erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von

6,619 Milliarden Euro, eine Steigerung um 7 Prozent zum

Vorjahreszeitraum.

Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahl

zu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet

Privatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an. Das Institut ist

in Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanzierer

in den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch bei

Konsumgütern führend. Die hundertprozentige Tochter der spanischen

Banco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach. Weitere

Informationen finden Sie unter www.santander.de

