Heuschreckenplage weitet sich auf Südsudan aus / Nahrungsmittelversorgung von Kindern und Familien bedroht

Die seit Wochen andauernde Heuschreckenplage in Ostafrika weitet

sich auf den Südsudan aus. Nachdem die Insekten bereits ganze Landstriche von

Kenia, Äthiopien und Somalia verwüstet und Ernte vernichtet haben, wurden

Schwärme der Wüstenheuschrecken im Südsudan gesichtet. Save the Children warnt

vor den Folgen auf das von Konflikt, Dürre und Überschwemmungen geplagte Land.

Die Nahrungsmittelversorgung von Kindern und Familien ist ohnehin stark bedroht.

“Wir beobachten die Ausbreitung der Heuschrecken mit großer Sorge”, sagt Rama

Nasraj, Länderdirektorin von Save the Children im Südsudan. “Im vergangenen Jahr

hatten wir eine langanhaltende Dürre, gefolgt von Überschwemmungen, die Tausende

von Menschen vertrieben und Hunderte von Häusern zerstört haben. Der

Heuschreckenschwarm könnte der Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen

bringt.”

Seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 2011 ist der Südsudan von bewaffneten

Konflikten sowie extremen Dürren und Überschwemmungen betroffen. 1,47 Millionen

Menschen wurden vertrieben. Sie leben in provisorischen Lagern mit einfachen

Unterkünften, oft ohne sanitäre Einrichtungen. Mehr als sechs Millionen Menschen

– knapp 60% der Bevölkerung – sind von Ernährungsunsicherheit bedroht und auf

humanitäre Hilfe angewiesen. Selbst ohne die Heuschrecken wird erwartet, dass

1,3 Millionen Kinder unter fünf Jahren im Jahr 2020 an akuter Mangelernährung

leiden.

“Wir fordern die Geber auf, ihre Mittel für Programme Stärkung der

Widerstandsfähigkeit der Gemeinden zu erhöhen”, sagt Länderdirektorin Rama

Nasraj. “Die Regierung des Südsudans und die humanitären Akteure müssen mehr in

den Agrarsektor investieren, um die verheerenden Auswirkungen der

Heuschreckenplage im Südsudan abzuwenden.”

Die Heuschreckenplage wird voraussichtlich bis Juni andauern, bedingt durch die

weiterhin zu erwartenden günstigen klimatischen Bedingungen für die Vermehrung

der Tiere. Klimaextreme bleiben ein Hauptfaktor für die akute

Ernährungsunsicherheit am Horn von Afrika. Im vergangenen Jahr lagen die

Niederschläge zwischen März und Mitte Mai unter 50 Prozent des

Jahresdurchschnitts in der Region. Anschließend wurden durch starke Regenfälle

und Überschwemmungen große Teile der Ernten zerstört. Fast 2,8 Millionen

Menschen in Äthiopien, Kenia und Somalia waren betroffen.

Mehr als 10 Millionen Menschen leben in den von den Heuschrecken befallenen

Gebieten in Äthiopien, Kenia und Somalia. Weitere 3,24 Millionen Menschen in

Uganda und im Südsudan sind durch die sich ausbreitenden Schwärme bedroht.

Hinweise für die Redaktionen:

Save the Children ist seit 1989 im Südsudan tätig. Die Kinderrechtsorganisation

reagiert auf die aktuelle Hungerkrise mit der Verteilung von Bargeld und

Nahrungsmitteln an fast 138.000 Menschen, darunter mehr als 58.000 Kinder.

Zusätzlich verteilt die Organisation Saatgut für Getreide und Gemüse, Werkzeug

und Fischereiausrüstung, bietet Viehzüchtern und Hirten tierärztliche Dienste an

und unterstützt sie dabei, die Ziegenbestände wieder aufzustocken.

Save the Children hat Sprecher in der Region. Bei Interviewanfragen wenden Sie

sich bitte an unsere Pressestelle in Berlin.

Über Save the Children

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und

Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und

Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte

unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in über 120 Ländern im Einsatz.

Save the Children ist da für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen –

seit 100 Jahren und darüber hinaus. Diese Kinder zu schützen, zu stärken und zu

fördern ist das zentrale Anliegen der Organisation. Die Schwerpunkte der Arbeit

liegen in den Bereichen Schule und Bildung, Schutz vor Ausbeutung und Gewalt

sowie Überleben und Gesundheit. Save the Children setzt sich ein für eine Welt,

die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund und

sicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen können.

Pressekontakt:

Save the Children Deutschland e.V.

Pressestelle – Ineke Sass

Tel.: +49 (30) 27 59 59 79 – 829

Mail: ineke.sass@savethechildren.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106106/4524925

OTS: Save the Children Deutschland e.V.

Original-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell