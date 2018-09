Hier finden Ingenieure die besten Aussichten für ihre Karriere / Aufstiegschancen, Fortbildung, Reputation: Studie ermittelt, welche Unternehmen Ingenieuren die attraktivsten Arbeitsplätze bieten

Qualifizierte und motivierte Ingenieure sind am

Industrie- und Maschinenbaustandort Deutschland stark gesucht: Mehr

als 80.000 freie Stellen im Ingenieurswesen warten hier auf

qualifizierte Bewerber. Für Absolventen der Ingenieurswissenschaften

stellt sich deshalb weniger die Frage, ob sie einen Arbeitsplatz

finden. Sondern vielmehr: Wo finde ich die besten Jobs? Orientierung

bietet jetzt das Siegel „Top-Karrierechancen für Ingenieure“, das das

Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag

von Focus und Focus Money an Unternehmen vergibt, die den High

Potentials aus dem naturwissenschaftlich-technischen Bereich

überdurchschnittlich gute Arbeitsbedingungen und Karrierechancen

bieten sowie über eine Reputation als Innovator verfügen. In einer

kombinierten Fragebogen- und Social-Listening-Analyse wurden die nach

Mitarbeiteranzahl größten 17.500 Unternehmen mit Sitz in Deutschland

untersucht. 351 Firmen aus 100 unterschiedlichen Branchen

qualifizierten sich für das Siegel.

Mit Hilfe eines an die Unternehmen verschickten Fragebogens

ermittelten die Forscher des IMWF, wie hoch der Anteil der Ingenieure

sowohl in der Belegschaft insgesamt als auch unter den

Führungspositionen in den jeweiligen Betrieben ausfällt. Und wie

stark die Firmen die weitere Qualifizierung ihrer Angestellten

fördern. Parallel dazu untersuchten die Studienpartner Ubermetrics

und Beck et al. Services in einer Social-Listening-Analyse die

Online-Reputation der betrachteten Unternehmen in Bezug auf

Technologie, Karriere und Innovationskraft. Mit Hilfe Künstlicher

Intelligenz wurden dazu 9,5 Millionen öffentliche Nennungen der

Firmen im Internet inklusive der Sozialen Medien erfasst und

ausgewertet. Für das Siegel „Top-Karrierechancen für Ingenieure“

qualifizierten sich das jeweils am besten abschneidende Unternehmen

seiner Branche sowie diejenigen, die mindestens 75 Prozent der

Leistung ihres Branchen-Primus– erreichen.

Größte Auswahl an attraktiven Arbeitgebern im Maschinenbau und bei

Automobilzulieferern

Im Bereich Maschinenbau verdienten sich insgesamt 33 Unternehmen

ein Siegel – mehr als in jeder anderen Branche. An der Spitze steht

hier der global aufgestellte Technologiekonzern Kurtz Ersa aus dem

unterfränkischen Kreuzwertheim. Das bald 250 Jahre bestehende

Familienunternehmen führt das Maschinenbau-Ranking vor dem

Haustechnik-Spezialisten Glen Dimplex Deutschland und der

FRIMO-Gruppe aus Lotte bei Osnabrück an.

Auch unter den Automobilzulieferern bieten überdurchschnittlich

viele Unternehmen Top-Karrierechancen für Ingenieure. Die auf

Dichtungs-, Abschirm- und Ventilhaubensysteme für die

Automobilindustrie spezialisierte Reinz-Dichtungs-GmbH aus Neu-Ulm

führt hier ein Feld von 13 Firmen vor den Experten für

Abgastechnologie der Friedrich Boysen GmbH und Co. KG und der

Eckerle-Gruppe an.

Ein eher schwaches Bild zeichnet das Baugewerbe: Obwohl gerade an

Bauingenieuren ein besonders großer Mangel in Deutschland herrscht,

konnte sich hier neben der führenden Ed. Züblin AG mit dem globalen

Giganten Hochtief aus Essen nur ein weiteres Unternehmen für ein

Siegel qualifizieren.

Fast jede Branche braucht Ingenieure

Der Bedarf an Ingenieuren auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist nicht

nur auf solche „klassischen“ Branchen beschränkt. Mit einem Blick

über den Tellerrand können Absolventen der Ingenieurswissenschaften

auch in vielleicht überraschenden Bereichen Arbeitsplätze mit

Top-Karrierechancen finden. Zum Beispiel bei der Deutschen

Rentenversicherung, die das Ranking für Behörden und öffentlicher

Dienst anführt. Ebenso können die Lichtspieltheater der UCI Kinowelt

aus dem Bereich Fernsehen und Musik und die Provinzial Rheinland,

Branchenprimus unter den Versicherern, fortan mit dem Siegel

„Top-Karrierechancen für Ingenieure“ zeigen, dass Bewerber aus diesem

Berufszweig bei ihnen ein ausgezeichnetes und zukunftsorientiertes

Arbeitsumfeld finden können.

Hintergrundinformationen

Für die Siegel-Studie „Top-Karrierechancen für Ingenieure“ wurden

die 17.500 nach Mitarbeiteranzahl größten Unternehmen mit Sitz in

Deutschland untersucht. Die internen Karriere-Aspekte der Unternehmen

wurden mit einem Paper-Pencil-Fragebogen erfasst. Die Reputation der

Unternehmen in den Kategorien Technologie, Karriere und Innovation

wurde durch eine Social-Listening-Analyse gemessen. Dazu wurden 350

Millionen öffentliche Online-Quellen inklusive Social Media nach

Nennungen der untersuchten Unternehmen im Zeitraum vom 1. Juli 2017

bis zum 30. Juni 2018 durchsucht und mittels Verfahren der

Künstlichen Intelligenz (neuronale Netze) analysiert, den

Themenfeldern zugeordnet und einer Sentiment-Analyse unterzogen. Die

Ergebnisse beider Erhebungen wurden zusammengefasst und

branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten abgebildet.

Der jeweilige Branchensieger erhält 100 Punkte und setzt damit den

Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb seiner

Branche. Eine Auszeichnung erhalten diejenigen Unternehmen, die dabei

mindestens 75 Punkte erreichen und im Beobachtungszeitraum der

Social-Listening-Analyse mindestens 20 Mal in den ausgewerteten

Online-Quellen genannt wurden.

IMWF – Institut für Management- und Wirtschaftsforschung

Das IMWF wurde aus der Erfahrung heraus gegründet, dass die

Ergebnisse wissenschaftlicher Ausarbeitungen und Marktanalysen für

Entscheider in der Wirtschaft oftmals nicht die hinreichende

Praxisnähe und Relevanz haben. In Folge dessen bleibt die

Unterstützung wissenschaftlicher Institutionen durch Unternehmen

oftmals hinter den Erwartungen der Lehrstühle zurück. Vor diesem

Hintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontakte

zwischen Wissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die an

fundierter Aufarbeitung relevanter Management- und Wirtschaftsthemen

interessiert sind.

Dieses Netzwerk wird wesentlich durch Wilhelm Alms aufgebaut. Er

hat als ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Mummert Consulting

vielfältige Erfahrungen mit der Umsetzbarkeit von

Forschungsergebnissen in der Managementpraxis gesammelt und hat es

sich zur Aufgabe gemacht, Brückenschläge zwischen Wissenschaft und

Wirtschaft zu initiieren.

Wenn Sie an diesem Netzwerk partizipieren wollen, freut sich das

IMWF über Ihre Nachricht. Von wissenschaftlichen Partnern wird

erwartet, nachweislich praxisorientierte Forschung leisten zu wollen.

Im Gegenzug hierzu obliegt es den eingebundenen Unternehmen,

relevante Fragestellungen zu formulieren und die Freiräume für die

Aufarbeitung dieser Themen zu gewährleisten

Weitere Informationen finden Sie unter www.imwf.de

