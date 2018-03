Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), weltweit führend in der automobilen Innenausstattung, erhält für seine guten Arbeitsbedingungen und sein Personalmanagement die Zertifizierung als Top-Arbeitgeber 2018. Das unabhängige Top Employers Institute aus den Niederlanden hat die Personalprozesse des Automobilzulieferers geprüft und besonders die Talentstrategie sowie die Förderung der Führungskräfte gewürdigt. Der global tätige Automobilzulieferer erhält das begehrte Gütesiegel […]

Auch in diesem Jahr fand die gemeinsam durchgeführte Weihnachtswunschbaumaktion von Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) und RCI Banque Deutschland großen Anklang bei allen Beteiligten. Rund 150 Wünsche haben die Mitarbeiter beider Unternehmen in den letzten Wochen vom Weihnachtswunschbaum „gepflückt“, um sozial benachteiligten Senioren aus Neuss sowie Kindern und Jugendlichen aus Düsseldorf einen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Als […]

Wie sieht die Automobilindustrie 2025 aus? Wie verändern Fahrerassistenzsysteme und alternative Antriebe die Geschäftsmodelle von Herstellern und Zulieferern? Die Recruiting-Veranstaltung „Zugkraft – Das Event für Ingenieure“ der internationalen Managementberatung Bain & Company am 30. November und 1. Dezember 2017 in München widmet sich der Zukunft dieser im Umbruch befindlichen Branche. Die Teilnehmer bearbeiten eine Fallstudie, […]

(gtai) Die Bewegung „Aktion unzufriedener Bürger“ (ANO) wird voraussichtlich als eindeutige Siegerin aus den nächsten Parlamentswahlen in Tschechien hervorgehen. Prognosen zufolge liegt die ANO als einzige Partei bei deutlich über 20 Prozent. Damit spricht vieles dafür, dass Spitzenkandidat und Milliardär Andrej Babis, dem unter anderem Steuer- und Subventionsbetrug vorgeworfen werden und gegen den die Polizei […]

Elektromobilität, autonomes Fahren, Industrie 4.0: Zahlreiche Faktoren bestimmen die Entwicklung in der Automobilbranche. Für die Hersteller (OEMs) bedeutet das einschneidende Veränderungen. Je nachdem, wie es den Automobilherstellern gelingt, Technologien wie Elektromobilität, autonomes Fahren & Co. umzusetzen, individuelle Mobilität weiter auszubauen und im Geschäft mit Daten clever mitzumischen, winken mehr als 50 Prozent Zuwächse bei Umsatz […]

Die Kiekert AG, der Technologieführer bei automobilen Schließsystemen, wurde für sein innovatives Mitarbeiterprogramm „Zukunftsmacher“ mit dem HR Excellence Award in der Kategorie „Mitarbeiterengagement“ ausgezeichnet. Das Zukunftsmacher-Programm wurde vom Magazin Human Resources Manager und der Quadriga Hochschule Berlin als „innovatives Leuchtturmprojekt für Mitarbeiterengagement“ gelobt. Im Finale hat Kiekert sich erfolgreich gegen ThyssenKrupp und ZF Friedrichshafen durchgesetzt. […]

„Bringt Digitalisierung automatisch Wachstum und neue Arbeitsplätze?“ Diese Frage stellte Dr. Christoph Konrad, Leiter des ZDK-Hauptstadtbüros, den Diskussionspartnern beim 7. Berliner Automobildialog des Deutschen Kfz-Gewerbes. In der Vertretung des Landes Mecklenburg-Vorpommern beim Bund ging es um digitale Geschäftsmodelle insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen. Dabei wurde deutlich, dass dafür die Voraussetzungen stimmen müssen, aber auch […]

Der ehemalige niedersächsische Wirtschaftsminister, Jörg Bode (FDP), macht der Landesregierung Vorwürfe, im Streit zwischen VW und zwei Zulieferern falsch gehandelt zu haben. Bode sagte am Dienstag im rbb-Inforadio, Niedersachsen hätte zunächst beide Seiten anhören müssen. „Denn es handelt sich (…) um Produktionsstätten der beiden Zulieferer, die auch in Niedersachsen sind, also auch niedersächsische Arbeitnehmer (betreffen). […]