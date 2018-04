Hilfsorganisationen zu Syrien-Geberkonferenz: Hilfe darf nicht zu kurz kommen / Einhaltung von bereits gemachten finanziellen Zusagen und zusätzliche Aufstockung der Mittel dringend notwendig

Die Teilnehmer der morgigen Geberkonferenz für Syrien

in Brüssel müssen dringend die notwendigen Finanzmittel zusagen, um

das Überleben von Millionen von Syrern zu sichern. Das fordern

internationale Hilfsorganisationen, darunter CARE, Handicap

International, IRC, NRC, Oxfam und Save the Children.

2017 gilt als eines der tödlichsten Jahre seit Beginn der

Syrienkrise vor sieben Jahren. 2018 zeichnet sich bislang ein ähnlich

düsteres Bild ab. Anhaltende Gewalt und Luftangriffe auf Zivilisten,

Schulen sowie Krankenhäuser haben allein seit Beginn des Jahres knapp

700.000 Menschen innerhalb Syriens vertrieben. Der Bedarf an

humanitärer Hilfe wird größer und die Mittel bleiben knapp, warnen

die Hilfsorganisationen. Bislang sind nur 20 Prozent der notwendigen

Hilfsmaßnahmen innerhalb Syriens finanziert.

Zudem wird in Syrien der Zugang zu humanitärer Hilfe durch die

Kriegsparteien systematisch beeinträchtigt und teilweise sogar

komplett verwehrt. Dabei werde der Zivilgesellschaft absichtlich

geschadet, gleichzeitig werden humanitäre Helfer ins Ziel genommen,

klagen die Organisationen. Die Zahlen der Vereinten Nationen belegen:

Im Jahr 2017 genehmigte die syrische Regierung insgesamt 47 der 172

beantragten Hilfskonvois – 27,3 Prozent. Damit handelt es sich um

einen Rückgang um 18 Prozent im Vergleich zu 2016.

In der Region können rund 2,7 Millionen syrische Kinder seit

Jahren nicht mehr zur Schule gehen. Gleichzeitig verlieren

finanzielle Zusagen für Nothilfe, Bildung und das Schaffen von

Arbeitsplätzen für Millionen von syrischen Flüchtlingen an Bedeutung,

weil ihnen der rechtliche Schutz fehlt. Zudem besteht für

Hunderttausende Syrer die Gefahr, zur unfreiwilligen Rückkehr nach

Syrien gezwungen zu werden, in zerstörte Gebiete ohne Basisversorgung

oder in Regionen, in denen gewalttätige Kämpfe anhalten.

Dazu die Hilfsorganisationen:

Karl-Otto Zentel, Generalsekretär, CARE Deutschland:

„Entscheidend ist die ausreichende Finanzierung der Hilfe

unabhängig von politischen Interessen. Jeder Euro rettet

Menschenleben. Zusätzlich muss die systematische und absichtliche

Blockade der Hilfslieferungen dringend enden. Humanitäre Helfer

müssen ungehinderten Zugang zu Menschen in Not erhalten. Täglich

riskieren lokale Helfer ihr Leben, um Nothilfe zu leisten. Sie müssen

von der internationalen Gemeinschaft entschiedener unterstützt werden

und von Kampfhandlungen der Kriegsparteien verschont werden.“

Susanne Wesemann, Geschäftsführerin Handicap International:

„Die Folgen des Einsatzes von Explosivwaffen in besiedelten

Gebieten sind verheerend. Die Menschen brauchen dringend physische

Rehabilitation und psychische Unterstützung. Auch die

sozioökonomischen Bedürfnisse der Syrer sind enorm. Humanitären

Helfern der Kampfmittelräumung muss der Zugang zu Syrien gewährt

werden, damit die Bevölkerung in Sicherheit und Würde leben kann.“

Mark Schnellbächer, Regionaldirektor Naher Osten, IRC:

„Der anhaltende Konflikt hat dazu geführt, dass für jeden

Rückkehrer nach Syrien drei Syrer neu vertrieben wurden. Syrien ist

nicht sicher und nicht auf die Rückkehr von Flüchtlingen vorbereitet.

Die Teilnehmer der Konferenz müssen das anerkennen, sich für die

Rechte der Flüchtlinge einsetzen und die Nachbarländer Syriens

unterstützen, die rund 5,6 Millionen Menschen aufgenommen haben.“

Carsten Hansen, Regionaldirektor Naher Osten, NRC:

„Wir beobachten ein wachsendes Problem für Syrer in der gesamten

Region. Ohne legalen Status oder die richtigen Dokumente haben sie

keinen Zugang zu Hilfe und Schutzmaßnahmen, Bildung oder Arbeit. Es

gibt zwar einen unverkennbaren Fortschritt dank vorheriger

Konferenzen, aber Brüssel muss noch mehr tun. Wir müssen handeln,

nicht nur reden.“

Martha Lorenzo, Regionaldirektorin Naher Osten, Oxfam:

„Politiker müssen den Syrern in die Augen sehen und sich für jedes

Versprechen, das sie machen, persönlich verantwortlich fühlen. Bei

der Konferenz im letzten Jahr wurde die Umsiedlung besonders

schutzbedürftiger Flüchtlinge als zentrale Option diskutiert, doch

die Anzahl der umgesiedelten Syrer ist zurückgegangen. Weniger als

drei Prozent der syrischen Flüchtlinge wurden in einkommensstärkere

Länder umgesiedelt – die USA haben in diesem Jahr nur elf syrische

Flüchtlinge aufgenommen. Das darf so nicht akzeptiert werden.

Tom Krift, Regionaldirektor Naher Osten, Save the Children:

„Eins von drei syrischen Kindern wird noch immer sein Recht auf

Bildung verwehrt. Trotz vergangener Zusagen auf Konferenzen, allen

Flüchtlingskindern den Schulbesuch zu ermöglichen. Es muss dringend

sichergestellt werden, dass politische und finanzielle Zusagen

eingehalten werden, um nachhaltig positive Veränderungen für Kinder

vor Ort zu schaffen.“

