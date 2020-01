Historiker und Rabbiner Nachama: Erinnerungs- und Gedenkpolitik erreicht nicht alle Bürger

Als “vollkommen irre” hat der langjährige Direktor der Stiftung

Topographie des Terrors in Berlin, Andreas Nachama, die Aberkennung der

Gemeinnützigkeit der Bundesvereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der

Antifaschisten VVN-BdA)Ende vergangenen Jahres bezeichnet. Im Interview mit der

überregionalen Tageszeitung “neues deutschland” (Wochenendausgabe) sagte der

Historiker: “Diese Entscheidung ist völlig daneben.” Nachama, der zum

Jahreswechsel in den Ruhestand trat, äußert sich gegenüber “nd” zu

Antisemitismus und Rassismus in der Bundesrepublik und thematisiert dabei auch

die Unterwanderung staatlicher Organe durch rechtsradikale Kräfte. “Bundeswehr,

Polizei und Verfassungsschutz sind Abbilder dieser Gesellschaft”, sagt Nachama

und kritisiert: “Man hat tatsächlich manchmal den Bock zum Gärtner gemacht.”

Der Sohn von Shoah-Überlebenden, der seit 2019 die Allgemeine Rabbinerkonferenz

Deutschland leitet, würdigt die Erinnerungs- und Gedenkpolitik in Deutschland,

die jedoch leider nicht alle Bürger erreiche. “Wir müssen in der Aufklärung

kreativ sein”, fordert Nachama und betont: “Unser Denkmal muss eine wahrhaft

demokratische Gesellschaft sein. Damit ist der Erinnerung an alle Opfer am

besten gedient.”

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4501900

OTS: neues deutschland

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell